Gefährliche Rutschpartie auf dem Kirchberg

«Die Straße ist sehr rutschig. Man sollte wirklich vorsichtig durch den Kreisel fahren», warnt ein L'essentiel-Leserreporter am Mittwochmorgen. Durch die teilweise starken Regenfälle in den vergangenen Stunden und den Lkw, die von der benachbarten Baustelle kommen, hat sich auf der Fahrbahn des Kreisverkehrs Serra eine dicke Schlammschicht gebildet. Die Firma Lux-TP, die an der Stelle arbeitet, wollte keinen Kommentar dazu abgeben.

(L'essentiel)