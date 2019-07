Flammen schlagen aus Einkaufszentrum

Artikel per Mail weiterempfehlen

An der Vorderseite der Babou-Filiale im Einkaufszentrum im französischen Semécourt brach am Donnerstag gegen 188 Uhr ein Feuer aus. Das Video eines L'essentiel-Lesers, zeigt die Flammen, die sich über die Fassade des Gebäudes ausbreiten. «Wir wissen nicht , was passiert ist, oder ob es Brandstiftung war. Die Feuerwehr war rasch zur Stelle», berichtete ein Zeuge.

Das Feuerwehr- und Rettungszentrum der Ortschaft war für weitere Informationen bisher nicht zu erreichen. Nach Angaben eines L'essentiel-Journalisten, der zufällig zu der Zeit vor Ort war, wurde das Feuer gegen 19 Uhr gelöscht. Schäden seien vor allem an der Schaufensterfront entstanden.

(th/L'essentiel)