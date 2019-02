Frankreichs Avantgarde feiert 2019 Geburtstag

«Ein Auto soll seinen Besitzer überall hinbringen, außer auf den Jahrmarkt der Eitelkeit.» Kein Geringerer als der französische Automobilkonstrukteur und Unternehmer André Citroën ging mit diesem Bonmot in die Geschichte ein. Eine Geschichte, die mittlerweile hundert Jahre alt ist. Eine Geschichte mit viele Hochs und ebenso vielen – wirtschaftlichen – Tiefs.

Zu den Hochs gehören natürlich Ikonen wie die avantgardistische DS und der Döschwo – Autos, welche nicht nur die französischen Straßen während Jahrzehnten prägten, sondern zum Kulturgut der Franzosen avancierten und Zeitgeschichte schrieben.

Vor allem mit der Präsentation des 2 CV am Pariser Autosalon 1948 sorgte Citroën für Furore: «Ein Schrei der Entrüstung erklang, und die ersten Besucher lachten laut heraus, als sie die kleinen, aluminiumgrau gespritzten Ausbünde der Hässlichkeit erblickten, die als Citroën 2 CV, was für Deux Chevaux, also zwei Pferde steht, angeschrieben waren», kommentierte das vor Ort anwesende Schweizer Fachblatt «Automobil Revue». «Man fühlte sich von Citroën an der Nase herumgeführt.» Von wegen: Zwischen Sommer 1949 und Mitte 1990 wurden über 3,8 Millionen viertürige Limousinen und rund 1,25 Millionen Döschwo-Lieferwagen hergestellt. Seit 1975 gehört Citroën zur heutigen Groupe PSA, die die Marken Citroën, DS, Opel, Peugeot und Vauxhall umfasst.

Das 100-Jahr-Jubiläum von Citroën wird mit verschiedenen Events gefeiert. Höhepunkt ist der «Street Burst Day» im Juni in Paris, in der Schweiz feiern die Citroën-Fans am 15. Juni. Alle Informationen zum Jubiläum auf www.citroën.ch

(L'essentiel/lie)