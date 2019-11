Deutscher fährt eine Million Kilometer mit Tesla

What a journey! 1 Million electric km driven with my @Tesla Model S pic.twitter.com/JHSIhGfEbl — Hansjörg Gemmingen (@gem8mingen) November 28, 2019

Hansjörg Freiherr von Gemmingen-Hornberg fährt Elektroauto aus Überzeugung. Viel Zeit für andere Aktivitäten bleibt dem 56-Jährigen aus Karlsruhe allerdings auch nicht. Eine Million Kilometer hat sein Tesla Model S, Baujahr 2013, seit Donnerstag auf dem Tacho. Vor allem, um zu beweisen, dass es geht. «Es wird so viel Bashing betrieben, dem will ich entgegenwirken», sagte von Gemmingen in Stuttgart, wo er unter den Augen eines Sachverständigen die letzten Kilometer bis zur Millionenmarke zurücklegte.

Im Schnitt rund 600 Kilometer am Tag hat der Vielfahrer in den vergangenen Jahren nach eigenen Angaben zurückgelegt, um sein Ziel zu erreichen - immer ganz gemütlich, zwar viel auf der Autobahn, aber selten mit mehr als Tempo 120. Ganz ohne Verschleiß hat aber auch der Tesla die intensive Nutzung nicht überstanden.

Star-Status bei E-Auto-Fans

Wie er in einem Interview mit dem Manager-Magazin berichtet, habe der Vielfahrer über die gesamte Distanz etwa 13.000 Euro in Reperaturen investiert. Zweimal mussten die Motoren auf Garantie getauscht werden, einmal der Akku. Sein aktueller Akku hält nun seit 460.000 Kilometern, wie er in einem Welt-Interview berichtet, der alte wurde von Tesla zu Wiederinstandsetzung zurückgenommen.

Bei den Bremsen «reiben sich die Mechaniker jedes Mal die Augen», sagt Gemmingen. Er fährt sein Model S jetzt seit 400.000 Kilometern mit den selben Belägen. Lediglich die Reifen müssen regelmäßig gewechselt werden. Was ihn sein E-Abenteuer bisher insgesamt gekostet hat, wisse er nicht, sagt von Gemmingen. «Ich hab das noch nie so genau nachgerechnet.»

Als Tesla-Fahrer der ersten Stunde lädt er an den sogenannten Superchargern des Autobauers noch immer kostenlos. Vieles laufe zudem über die Garantie. Tesla selbst, beteuert er, habe mit seiner Millionenfahrt nichts zu tun und unterstütze ihn auch nicht. Bei den E-Auto-Fans hat er in Deutschland mittlerweile regelrechten Star-Status, weil er mit seiner Vielfahrer-Erfahrung einen Großteil der Argumente der Verbrenner-Verfechter entkräftigt.

(L'essentiel/dpa)