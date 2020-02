Wiegenlied für das Elektro-​​Zeitalter

Denn Elektroautos wie der Nissan Leaf verursachen zwar keine lokalen Emissionen, haben aber eben auch keinen Verbrennungsmotor, der die Kleinen mit seinem vertrauten Brummen müde macht. Abhilfe schafft der Nissan Leaf Dream Drive – ein von Nissan Ingenieuren gemeinsam mit Sounddesigner und Schlafcoach Tom Middleton entwickeltes Einschlaflied. Es imitiert die beruhigenden Klangfrequenzen eines brummenden Verbrenners, um Kinder auf bewährte Weise in den Schlaf zu wiegen – nur eben CO2-neutral.

Hintergrund: Schlafmangel ist bei frisch gebackenen Eltern an der Tagesordnung: Wer Kinder unter zwei Jahren hat, schläft durchschnittlich weniger als fünf Stunden pro Nacht. Dies ergab eine Umfrage im Auftrag von Nissan unter 7 500 Verbrauchern in England, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Norwegen und den Niederlanden. Die Folge: In Deutschland greift mehr als die Hälfte der frischen Eltern wenigstens einmal pro Woche zum «Dream Driving», nur damit der Nachwuchs schläft; zwölf Prozent sind sogar jeden Tag unterwegs. Die meisten (70 Prozent) vermuten, dass die Fahrzeugbewegungen das Kind in den Schlaf wiegen, tatsächlich aber sind es überwiegend die beruhigenden Tonfrequenzen des Verbrennungsmotors.

Viel CO2

Und dennoch: «Auch wenn die leise Umgebung vielleicht nicht so wirkungsvoll ist wie das beruhigende Brummen eines Verbrennungsmotors, sind Elektroautos wie der Nissan Leaf die bessere Wahl fürs Dream Driving», sagt Paul Speed-Andrews aus der Geräusch- und Vibrationsentwicklung bei Nissan. Denn wer einmal wöchentlich 15 Minuten lang im konventionellen Verbrenner-Auto herumfährt stößt dabei hochgerechnet pro Jahr 70 000 Gramm CO2 aus. Mit einem Elektroauto ließen sich diese Emissionen und damit die schlechte Umweltbilanz rund um das Dream Driving vermeiden, sagen 70 Prozent der Eltern in Europa.

Damit es auch in einem E-Auto mit dem Einschlafen klappt, hat Nissan mit dem bekannten Sounddesigner Tom Middleton den Nissan Leaf Dream Drive entwickelt – ein Wiegenlied, das aus fünf Drei-Minuten-Tracks und der fortschrittlichen Technologie an Bord des Leaf die perfekte Schlummeratmosphäre kreiert.

Klänge und Rhythmen

«Das Einschlaflied berücksichtigt Forschungen zur frühkindlichen Entwicklung des Gehörs und ist von den hörbaren und nicht hörbaren Geräuschen des Nissan Leaf inspiriert», erklärt Tom Middleton. «Zusammen mit Nissan haben wir innovative, gesunde und sicherheitsbewusste Wege gefunden, Geräusche in das Elektroauto zu bringen. Wir wollen eine neue Generation von Automobildesign und Funktionalität prägen, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert. Zusätzlich zu den Verbrennungsmotorfrequenzen, die nur Kinder hören können und die sie in den Schlaf führen, stammen alle hörbaren Geräusche von einem Orchester der Klänge und Rhythmen in und außerhalb des Fahrzeugs.»

Wie das Schlaflied in den Leaf kommt? Einfach das Smartphone via Android Auto oder Apple CarPlay mit dem Auto verbinden und dann auf Plattformen wie Apple Music, Spotify, SoundCloud, YouTube und Deezer aufrufen.

