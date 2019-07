Mini und Honda – jetzt wird es richtig spannend

Die Teslas zu teuer, die Elekro-SUVs zu groß, Renault Zoe und Nissan Leaf zu bieder. Trotzdem muss man ab Anfang kommenden Jahres nicht auf ein Elektroauto verzichten: Denn mit dem Mini Electric und dem Honda e rollen zwei coole Stromer für die Stadt an den Start – Fahrspaß garantiert, wie die ersten Probefahrten bewiesen.

BMW i3 steht Pate

Die Briten setzen auf drei Eigenschaften, die auch den normalen Mini zum Dauerbrenner gemacht haben. Das charakterstarke Design, ein verspieltes Interieur und ein Fahrverhalten, das nah am GoKart oder hier besser am Autoscooter ist. Von 0 auf 100 spurtet der Mini in 7,3 Sekunden, Schluss ist bei Tempo 150. Die Technik stammt vom BMW i3. Von ihm übernimmt der Mini E die 96 Lithium-Ionen-Zellen mit einer Kapazität von total knapp 33 kWh, der E-Motor für die Vorderachse stellt 184 PS und 270 Nm parat. So ausgerüstet schafft der Mini 235 bis 270 Kilometer.

Perfekt fürs urbanen Umfeld

Beim Honda e stehen zwar nur 150 PS, aber dafür ein Drehmoment von 300 Nm im Datenblatt. Der 35,5 kWh-Akku überzeugt mit einer Kombination aus geringem Gewicht, Schnellladefunktion (80 Prozent in 30 Minuten) und einer Reichweite von über 200 Kilometern. «Perfekt also für den täglichen Einsatz im urbanen Umfeld», heißt es bei Honda. Dabei verspricht der Japaner mit seinem Hinterradantrieb noch mehr Spaß als die Konkurrenz. Und wo der Mini im Cockpit auf Juke-Box macht, fühlt man sich im Honda in einem nordischen Designmuseum.

(L'essentiel)