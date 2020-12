Mit dem Cadillac XT4 beginnt eine neue Ära

Mit einem kompakten, auf Europa zugeschnittenen SUV will Cadillac für frischen Schwung und bessere Verkaufszahlen sorgen und die Zeit überbrücken, bis die Amerikaner mit dem Lyriq den ersten Elektro-SUV auf den Markt bringen – das dürfte frühestens 2022 soweit sein. Der XT4 wird zwar bereits seit zwei Jahren in den USA und in China angeboten, kommt nun aber in angepasster Form zu uns. Mit 4,6 Metern Länge passt er gut nach Luxemburg, wo er mit seinem kantigen Design aus der Masse heraussticht.

Dem Cockpit ist allerdings anzusehen, dass der XT4 bereits seit zwei Jahren auf dem Markt ist – vor allem der für heutige Verhältnisse kleine 8-Zoll-Bildschirm wirkt etwas angestaubt. Dabei ist das Infotainment mit 3-D-Navigation, 360-Grad-Kamera und Smartphone-Einbindung auf dem neuesten Stand, genauso wie das gesamte Ausstattungsangebot mit Head-up-Display, Rückfahrkamera mit Display im Rückspiegel und Parkassistent für Parallel- und Querparken samt Querverkehrswarnung hinten ist. Diesbezüglich lässt sich der Amerikaner nicht lumpen.

Europäer schneiden besser ab

Der Antrieb ist gänzlich unamerikanisch. Cadillac hat nämlich für den XT4 eigens für Europa einen 2-Liter-Dieselmotor mit 174 PS entwickelt, der akustisch deutlich auf sich aufmerksam macht, was nicht so recht zu einer Luxusmarke passen will. Der Selbstzünder genehmigt sich mindestens 6,4 Liter im WLTP-Normverbrauch und stößt dabei 167 Gramm CO2 pro Kilometer aus – da schneiden viele Europäer besser ab. Die mögliche Kombination aus Allradantrieb und Diesel findet jedoch sicher auch in Luxemburg Anhänger. Etwas später ergänzt ein 2-Liter-Turbobenziner mit Frontantrieb das Angebot.

Die Ausgangslage in Europa ist für Cadillac weiterhin schwierig. Dass der XT4 die Verkaufszahlen der Amerikaner entscheidend nach oben treiben kann, ist unwahrscheinlich. Allerdings bietet er eine spannende Alternative für SUV-Käufer, die sich zu einem fairen Preis von der Masse abheben wollen. Besonders die ausgefallene Design-Sprache dürfte dem XT4 viele Fans einbringen.

(L'essentiel/Dave Schneider)