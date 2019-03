Etwas fürs Ego

Artikel per Mail weiterempfehlen

Zuletzt haben die Fahrzeuge des deutschen Start-ups e.GO für negative Schlagzeilen gesorgt. Die von der deutschen Post gebauten und eingesetzten StreetScooter gingen hier und dort spontan in Flammen auf, was weder für den Gelben Riesen noch für den Entwickler e.GO oder für die Elektromobilität an sich förderlich war.

Ein großer Elektrobus – für den Privatgebrauch

Für das Team um Firmengründer Professor Günther Schuh soll das aber kein Rückschlag sein. An der GIMS präsentieren die Deutschen ihre Ideen für die Zukunft: Mit dem e.GO Lux will das auf dem Campus der Technischen Hochschule Aachen beheimatete Unternehmen einen großen Elektrobus für den privaten Gebrauch schmackhaft machen. Anders als andere Robo-Shuttles soll der Lux tatsächlich von Privatpersonen gekauft werden, allerdings kann die Innenausstattung sehr individuell vom fahrenden Büro bis zum luxuriösen Wohnzimmer gestaltet werden.

Noch ist eine Studie wie der e.GO Lux weit entfernt vor einer tatsächlichen Einführung in den Straßenverkehr. Deutlich näher ist ein weiteres Projekt des inzwischen 300-köpfigen Teams von Professor Schuh: Der e.GO Mover, ein vollelektrischer Bus für den öffentlichen Verkehr, soll im April nächsten Jahres in die Serienproduktion gehen. «Der e.GO Mover ist Trendsetter: Elektrisch, vernetzt und autonom wird er dazu beitragen, die enormen Herausforderungen des Stadtverkehrs zu lösen», sagt dazu Torsten Gollewski, Leiter der Vorentwicklung und Geschäftsführer der Abteilung Zukunft Ventures GmbH des Zulieferers ZF, der an dem Projekt beteiligt ist.

