Der SL 55 AMG hat jetzt schon Klassiker-​​Status

Der Mercedes-Benz SL der Baureihe R230 gilt als Neoklassiker, zumal in der AMG-Ausführung SL 55. Als er vorgestellt wurde, verkörperte er das damals Machbare in seiner Klasse. Dies lässt ihn auch heute noch modern wirken.

Als Nachfolger des über 12 Jahre produzierten R129 mit dem kantigen Design von Bruno Sacco und dem vollautomatisch versenkbaren Stoffdach war die Latte für den zunächst als SL 500 im Sommer 2001 vorgestellten neuen SL hoch gelegt. Doch der Neue überzeugte mit integriertem Hardtop, genannt Variodach, auf Anhieb. Die Außenmaßen änderten sich gegenüber dem Vorgänger nur im Zentimeterbereich.

Mit seinem Vieraugengesicht, seiner gestreckten keilförmig ausgelegten Silhouette und dem rundlichen Heck setzte sich der R230 deutlich vom R129 ab. Kühlöffnungen im Stile vergangener Mercedes-Rennwagen verknüpften den neuen SL mit der Mercedes-Tradition.

Technick gab zu reden

Es war allerdings fast weniger das Design als die Technik, welche zu reden gab. Tatsächlich hatten die Mercedes-Ingenieure viel Fortschritt und Zukunft in den Luxussportwagen eingebaut.

Die selbsttragende Karosserie wies einen hohen Aluminiumanteil auf, um das Gewicht in Grenzen zu halten. Erstmals kam «drive by wire» zum Einsatz und zwar bei der Bremsbetätigung. Mit der «Sensotronic Brake Control SBCTM» wurde der Fahrer von der Bremshydraulik entkoppelt. Ein Pedaldruck löste nun elektronische Impulse aus, die wiederum die Bremsbetätigung steuerten. Der Bremsdruck konnte damit schneller und sogar präventiv aufgebaut werden.

Zum SBCTM gesellte sich das «Elektronische Stabilitäts-Programm ESP» und die aktive Fahrwerksregelung «Active Body Control ABC», welche starke Bewegungen des Karosseriekörpers mit hydropneumatischen Elemente verhinderte. Moderne Aufhängungskonstruktionen und allerlei Luxus stellten sicher, dass die Käufer ihren SL sicher und komfortabel genießen konnten. Die Tests waren sich einig, richtige Schwachpunkte hatte der Vorzeige-Sportwagen aus Sindelfingen keine.

Teuer und teurer

Während der SL 500 rund 150.000 Euro kostete, trieb es der kurz nachher vorgestellte SL 55 AMG noch bunter, denn mit ihm standen sogar 200.000 Euro auf dem Preisschild. Es wurde allerdings auch mehr geboten, denn nun katapultierten den SL zunächst 476 und ab 2002 sogar 500 PS mit Supersportwagengewalt nach vorne. Deutlich über 300 km/h lief ein nicht abgeriegelter SL 55 AMG und 100 km/h waren aus dem Stand schon in weniger als fünf Sekunden erreicht.

Dampfhammer in der Praxis

Als moderner Autofahrer kommt man mit dem SL 55 AMG auf Anhieb zurecht. Der Motor startet noch per Schlüsseldreh und hält sich bezüglich Lautäußerungen vornehm zurück. Natürlich ist da etwas V8-Bollern zu hören und auch das Heulen des Kompressors bleibt nicht unbemerkt, aber solange man ihm nicht die Sporen gibt, bleibt der 5,4-Liter-V8 überraschend leise.

Cruisen scheint die Domäne des AMG zu sein. Mühelos gleitet der SL über Landstraßen und Autobahnen, das Fahrwerk fühlt sich komfortabel an, die Übersicht ist (bei offenem Dach) hervorragend. Der Blick gleitet über die lange Haube, erfreut sich am geschmackvoll ausstaffierten Interieur. Aber wenn’s sein muss oder darf, dann geht’s richtig vorwärts. Allerdings nimmt dann auch der Treibstoffverbrauch rasant zu und aus möglichen 12 Litern werden dann schnell 20 pro 100 km. Gerade einmal 19.022 SL 55 AMG wurden gebaut. Ein exklusives Vergnügen also, auch heute noch.

(L'essentiel/Bruno von Rotz)