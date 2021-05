Ford elektrisiert seinen Verkaufsschlager

Der Pick-up-Truck gehört auf den ausladend breiten Highways der USA zu den beliebtesten Karosserie-Formen. Entsprechend wenig überraschend ist die Dominanz der Ford F-Series bei den meistverkauften Autos auf dem US-Markt. Seit 39 Jahren behaupten die bulligen Pick-ups den Spitzenplatz für sich. Vergangenes Jahr verzeichnete der Autobauer allerdings einen Absatzeinbruch von 12,2 Prozent. Auch wenn es noch für den ersten Platz reichte, auch der US-Markt ist im Umbruch. Mit großem Marketing-Getöse reagierte der Traditionshersteller am gestrigen Mittwoch mit der elektrisierten Variante seines Verkaufsschlagers und stellte die Weichen in eine grünere Zukunft.

Der Ford F-150 Lightning soll im Frühjahr 2022 auf die Highways rollen und den umkämpften Pick-up-Markt mit einer Reihe von Features für sich behaupten. Mit zwei angebotenen Batteriegrößen kommt das Ungetüm zwischen 370 und 480 Kilometer weit und kann Peak-Leistungen von bis zu 420 KW (starke Version) entfachen. Damit beschleunigt der stärkste F-150 in rund 4,5 Sekunden von 0 auf 100 Stundenkilometer. Davon war selbst US-Präsident Joe Biden bei einem Besuch des Ford-Werks in Dearborn beeindruckt: «That sucker is quick!»

Spannender als die bei Elektro-Fahrzeugen übliche verzögerungsfreie Beschleunigung sind aber einige Features, die den F-150 von der Konkurrenz abheben. So kann man während der Ladepause (in etwa 41 Minuten von 15 auf 80 Prozent) auf Business Class-ähnlichen «Max Recline»-Sitzen entspannen. Das eher konservativ konzipierte Cockpit wird von einem 15,5 Zoll großen Touchscreen-Display dominiert. Die Elektro-Variante des F-150 wird es vorerst nur in der Doppelkabine mit fünf Sitzplätzen geben, neben der riesigen Ladefläche bietet auch der Frunk (vorderer Kofferraum) mit 400 Litern überdurchschnittlich viel Platz.

Darüberhinaus unterstützt das Pick-up-Flaggschiff bidirektionales Laden. Dadurch können nicht nur über eingebaute Steckdosen andere Geräte betrieben werden, sondern über das optionale «Backup Power»-System sogar Wohnhäuser. Bei einem Stromausfall kann der Fahrzeugakku ein Einfamilienhaus für bis zu drei Tage mit Strom versorgen.

• Fully loaded Rivian R1T: $98,000

• Fully loaded Tesla Cybertruck: $80,000

• Fully loaded Ford F-150 Lightning: $90,500

• Fully loaded Hummer EV: $112,600 pic.twitter.com/9D2tYAPyxY — Sawyer Merritt ???? (@SawyerMerritt) May 20, 2021

Preislich soll der F-150 bei 39.999 Dollar starten (umgerechnet rund 33.000 Euro). Damit tritt Ford gegen die futuristische Konkurrenz von Tesla in den Ring, deren Cybertruck Ende 2021 im gleichen Preisbereich startet, aber sicherlich eine ganz andere Klientel ansprechen wird. Außerdem buhlen in den USA das E-Start-Up Rivian (Startpreis: 75.000 Dollar) und der Hummer EV (sechsstelliger Startpreis) um die Pick-up-Fans. Ob die wuchtigen Elektro-Ungetüme ihren Weg auch nach Europa finden werden, darf bezweifelt werden.

(dm/L'essentiel)