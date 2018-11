Vorsicht! Laub ist ähnlich gefährlich wie Schnee

Herbstlaub ist ein wunderschöner Anblick, solange die Blätter am Baum hängen. Aber in bestimmten Situationen, wenn sie nass sind und in mehreren Schichten auf der Straße liegen, können die Blätter eine erhebliche Gefahr für Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer darstellen. Vor diesem Hintergrund haben Ford-Ingenieure untersucht, was eigentlich rutschiger ist – nasses Laub oder Schnee?

Mittels Reibungsmessung

Die Daten über die Glätte von Schnee zu erhalten war der einfache Teil. Diese wurden bereits vor einiger Zeit bei Fahrzeugversuchen an verschneiten skandinavischen Standorten gewonnen. Aber es gab keine Forschung, die zeigen konnte, wie rutschig Blätter sind. Um diese Wissenslücke zu beheben, sammelte das Team säckeweise Blätter und deckte damit Teile der Ford-Teststrecke im belgischen Lommel ab. Mittels eines Reibungsmessgerätes untersuchten die Experten, wie rutschig die Oberflächen sind. Dabei fanden sie heraus, dass Laub in verschiedenen Situationen ebenso rutschig wie Schnee sein kann.

«Das Experiment hatte einen ernsthaften Hintergrund», so Eddy Kasteel, Entwicklungsingenieur bei Ford of Europe. «Die meisten Menschen wissen ganz genau, dass sie auf Schnee besonders langsam und vorsichtig fahren müssen. Aber nur wenige von uns respektieren eine mit Blättern bedeckte Straße. Doch Vorsicht, nasses Laub auf der Fahrbahn kann extrem rutschig sein!»

Gleiche Werte wie auf Schnee

Glätte wird in Einheiten gemessen, die als µ bezeichnet werden. Je rutschiger die Oberfläche ist, desto niedriger ist dieser Wert. Bei den Tests auf Blättern ergab sich mitunter ein µ-Niveau zwischen 0,3 und 0,4. Laut Ford werden die gleichen µ-Werte normalerweise auf Schneeoberflächen beobachtet.

Dieselben Ingenieure, die den Test vornahmen, halfen auch bei der Entwicklung des neuen «Rutschig»-Modus im neuen Ford Focus Active, der Crossover-Variante des Ford Focus.

(L'essentiel/lab)