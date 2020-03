Flotter Flitzer statt Kombi? «Auto des Jahres» im Test

Mit dem neuen 208 hat Peugeot einen echten Volltreffer gelandet, als Belohnung dafür gab es Anfang der Woche die Auszeichnung «Auto des Jahres». Wir durften vor ein paar Monaten den neuen 208 in Portugal Probe fahren. Neben den klassischen Motorenvarianten wird der beliebte Franzose erstmals auch als Elektroauto angeboten. Mit den Augen – und Beinen – eines Berufspendlers habe ich mich auf die Reise begeben, um einer Frage nachzugehen: Kann der Kleinwagen gegen meinen in die Jahre gekommenen Oberklasse-Kombi bestehen?

Technische Daten:

getestetes Modell:

Peugeot 208 GT-LINE 1.5 BlueHDi

Motor: 1499 ccm

Vierzylinder-Diesel

Leistung: 102 PS

Drehmoment: 250 NM

Schaltung: manuelles

Sechs-Gang-Getriebe

Höchstgeschwindigkeit: 188 km/h

Maße: 4,05 Meter lang, 1,76 Meter breit,

1,43 Meter hoch

Gewicht: 1272 Kilogramm

Ladevolumen: 311 Liter

C0²-Emissionen: 104 g/km

Verbrauch: 4,0 l/100 km

Preis: ab 23.206 Euro

Vom ersten Moment ist klar: So groß ist der Unterschied nicht. Die Verarbeitung des 208 ist hochwertig, zudem sportlich und modern. Das Sportlenkrad und das Cockpit-Design bestechen durch Übersichtlichkeit. Raffinierte Details wie die USB-C-Buchse und die spezielle Handyablage goutiert der Langstreckenfahrer.

Von diesen ersten Eindrücken beseelt geht es auf die 150 Kilometer lange Testfahrt, die auch dank der technischen Unterstützung – der Peugeot hält aktiv die Spur, hält Tempo und Abstand – wie im Flug vergeht. Als Pendler kommt man mit diesem Auto entspannt ans Ziel. Im digitalen Display werden die wichtigsten Informationen für den Fahrer bereitgehalten, ohne vom Verkehr abzulenken.

Mitreißende Beschleunigung im e-208

Doch passt in den Flitzer auch mehr als eine Aktentasche? Erstmals in der Modellgeschichte musste auch Platz für die Batterien der Elektrovariante gefunden werden. Viel davon verschwindet im Unterboden, aber das Kofferraumvolumen des neuen 208 nimmt dadurch im Vergleich zum kürzeren Vorgänger etwas ab. Unter der Abdeckung findet noch ein optionales Reserverad Platz, allerdings nicht beim e-208. Bleibt dem umweltbewussten Pendler nur zu hoffen, dass ihm kein Platter den Arbeitsweg vermiest. Die schwungvolle Beschleunigung des elektrischen Fronttrieblers stellt die Brüder in den Schatten, die 400 Extra-Kilo legen ihn zudem tief und satt auf den Asphalt.

Trotz Schnellladefunktion (80 Prozent Kapazität in 30 Minuten) ist der e-208 (ab 31.522 Euro) mit einer Reichweite von 340 Kilometern und 100 KW nichts für die Langstrecke. Je nach zurückzulegender Strecke kann er aber auch eine solide Wahl für Pendler sein. Der Vielfahrer entscheidet sich wohl weiterhin für den Diesel mit 102 PS (ab 19.435 Euro). Aber auch der Benziner mit der Acht-Gang Automatik und 136 PS (ab 23.496 Euro) ist eine interessante Wahl im Berufsverkehr des Großherzogtums.

Die Vorteile

• Sportliche Optik • Raffinierte Details • Hochwertige Verarbeitung • Gute Fahrdynamik

Die Nachteile

• Kleinerer Kofferraum als beim Vorgänger • Fahrwerk könnte straffer sein • Kein Reserverad beim e-208

(Lucas Hochstein/L'essentiel)