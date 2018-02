Diese E-​​Corvette macht mit 790 PS Jagd auf Tesla

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Powered by Passion» heißt der Slogan von Genovation. Und nun lassen die Amis Taten folgen und haben erste Fotos der Serienversion des Genovation GXE gezeigt und endlich einmal technische Daten enthüllt. Auf den ersten Blick wirkt die elektrifizierte Version wie eine normale Corvette C7, doch bei genauem Hinschauen entdeckt man ein paar Unterschiede: So wurde das Kühlergrilldesign der Front unter anderem mit farblich variablen LED-Tagfahrleuchten aufgepeppt und natürlich fehlen am Heck die riesigen Auspuffendrohre der normalen «Vette».

Mit etwas Mut geht's elektrisch auf 334 Sachen

Unter der langen Fronthaube, unter der sonst ein V8-Benziner bollert, mobilisieren zwei nahezu lautlose E-Motoren 581 kW/790 PS und 950 Newtonmeter Drehmoment. Das reicht aus, um den gut 1,9 Tonnen schweren Ami in weniger als drei Sekunden auf Tempo 100 zu beschleunigen. Wer genügend Strom in den fünf Batteriepaketen mit insgesamt 61,6 kWh hat und mindestens ebenso viel Mut, der soll mit dem GXE eine Höchstgeschwindigkeit von 334 km/h schaffen. Übertragen wird die Kraft über ein klassisches Getriebe, was die für Elektroautos ungewöhnlich hohe der Höchstgeschwindigkeit erklärt.

Ab 750.000 Dollar

So dürfte die ohnehin knapp berechnete Reichweite von maximal 280 Kilometern allerdings zur reinen Utopie werden. Utopisch sind allerdings auch die Kosten: Allein der Umbau kostet ohne Basisfahrzeug 750.000 Dollar. Daneben wird selbst der teuerste Tesla zum wahren Schnäppchen und Dauerläufer.

(L'essentiel/Dieter Liechti)