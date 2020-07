Bodybuilding in der Business-​​Class

Klimakritik hin und CO2-Strafen her: Leistung verkauft sich nach wie vor gut. Nachdem BMW und Mercedes-Benz ihre Bestseller für die Businessklasse beim aktuellen Facelift mit Mild- und Plug-in-Hybriden gerade erst auf Vernunft getrimmt haben, dürfen sich die hauseigenen Tuner jetzt ums Vergnügen kümmern und ein bisschen Bodybuilding machen. In Garching läuft sich deshalb gerade ein Update des M 5 warm, und aus Affalterbach hört man das Röhren des aufgefrischten E 63. Beide Powermodelle können in diesen Tagen bestellt werden und sollen im zweiten Halbjahr auf die Straße kommen – der BMW wieder nur als Limousine, der AMG auch als T-Modell.

Beide Hersteller setzen dabei auf Finesse im Detail, frischen vor allem das Infotainment-System auf und feilen am Fahrwerk – doch lassen die Finger von den Motoren. Für den M 5 bleibt es deshalb beim 4,4-Liter-V8-Turbo mit 600 PS im Grundmodell und 625 PS im Competition. Bei AMG gibts nach wie vor den V8 mit 4 Litern Hubraum und 571 oder 612 PS. Das reicht bei den Bayern für einen Sprintwert von 3,3 Sekunden und ein Spitzentempo von bestenfalls 305 km/h, die Schwaben schaffen 3,4 Sekunden und 290 km/h für das T-Modell und 300 km/h für die Limousine.

Grill im Panamericana-Look

Die Designer haben hier wie dort für mehr Präsenz gesorgt. Der M5 hat eine größere Niere und einen böseren Blick erhalten, beim E 63 gibts zu den stechend schauenden Scheinwerfern nun einen neuen Grill im Panamericana-Look. Doch egal ob Stern oder Niere – wenn diese beiden Bodybuilder im Rückspiegel ihre Muskeln spielen lassen, verflüchtigt sich der Verkehr auf der linken Spur wie von selbst.

Die überarbeiteten Modelle von M 5 und E 63 starten beide bei rund 135.000 Euro. Der M 5 Competition kostet ab 146.000, der E 63 S ab 162.100 Euro.

(L'essentiel/Thomas Geiger)