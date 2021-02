E-​​Auto-​​Neuling ist fast halb so viel wert wie BMW

Tesla war der Elektroauto-Pionier, nun will ein zweites Unternehmen aus dem Silicon Valley den Automarkt mit E-Wagen revolutionieren. Mit seiner Edel-Limousine Lucid Air, die noch dieses Jahr in den USA auf den Markt kommen soll, übertrifft der Hersteller Lucid Motors alles bisher Dagewesene.

Das Modell Lucid Air hat laut eigenen Angaben die längste Reichweite in seiner Fahrzeugklasse. Es soll mit seinem Preis von bis zu 160.000 Dollar mit Teslas Model S sowie den Oberklasse-Wagen von BMW, Mercedes und Audi konkurrieren. Eine Akkuladung reicht für 830 Kilometer Fahrt. Dafür sorgen 1080 PS (805 Kilowatt).

Tesla-Manager gehen zu Lucid Motors

Das Know-how hat sich Lucid von Tesla geholt. Nahezu das gesamte Führungsteam der Firma hat früher einmal für Elon Musks Firma gearbeitet. Doch im Vergleich zu den Teslas habe man Motor und Batterien völlig neu gedacht, wie Chefingenieur Eric Bach gegenüber der Zeit sagt, ebenfalls ein Ex-Angestellter von Tesla-Chef Elon Musk.

Die eingesetzte Energie werde nicht in Hitze, sondern in Bewegung umgewandelt. Dadurch werde das Auto auch bei höherer Geschwindigkeit nicht so schnell heiß. «Im Gegensatz zum Tesla muss der Air auf der Autobahn nicht gedrosselt werden», sagt Bach. 20.000 Fahrzeuge will Lucid im kommenden Jahr produzieren. In zwei Jahren soll ein großer SUV-Geländewagen das Sortiment ergänzen.

24 Milliarden Dollar wert

Die Anleger zeigen sich überzeugt von Lucids Versprechungen. Der Elektroauto-Entwickler gab am Dienstag bekannt, dass er mit einer börsennotierten Firma fusioniert und erzielte dabei eine ungewöhnlich hohe Bewertung von 24 Milliarden Dollar. Damit war die Firma fast halb so viel wert wie der über hundert Jahre alte Hersteller BMW, obwohl es noch kein Lucid-Auto auf dem Markt gibt.

Durch die Fusion sicherte sich Lucid eine Finanzspritze von rund 4,4 Milliarden Dollar. Noch im zweiten Quartal soll der Börsengang abgeschlossen sein. Noch vor drei Jahren war Lucid in einem finanziellen Engpass. Seither hält die staatliche Finanzierungsgesellschaft von Saudi-Arabien die Mehrheit an der Firma.

(L'essentiel/Fabian Pöschl/dpa)