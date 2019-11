Elon Musk kündigt neuen Tesla «Cybertruck» an

Cybertruck unveil on Nov 21 in LA near SpaceX rocket factory — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2019

Tesla-Mastermind Elon Musk nutzte einmal mehr Twitter, um die Enthüllung des neuen als «Cybertruck» bezeichneten Tesla Pickups anzukündigen. Am 21. November werde man das neue Fahrzeug in Los Angeles nahe der Space X-Fabrik vorstellen. Vor allem auf dem amerikanischen Markt könnte der E-Pickup für Begeisterung sorgen, schließlich gehören die sperrigen Trucks in den USA zu den meistverkauften Fahrzeugen.

Gleich unter der Ankündigung postete er mit den Worten «Das Datum wirkt seltsam vertraut...» das Opening aus dem Science-Fiction-Klassiker «Blade Runner» von 1982, welcher in der damals fernen Zukunft des November 2019 in einem futuristischen Los Angeles spielte. Bereits bei der Vorstellung des kleinen SUVs Model Y spielte der Ridley Scott-Film eine kleine Rolle, lieferte er beim Livestream des Events doch stellenweise den Soundtrack.

Musk twitterte damals, dass sich in der Präsentation mit der «Blade Runner»-Melodie ein kurzes Teaser Pic zum kommenden «Cybertruck» versteckt hatte und verriet, dass keines der auf der aktuellen Tesla-Flotte basierenden Internet-Gerüchte dem tatsächlichen Design auch nur ansatzweise nahe käme. Der «Cybertruck» würde eher wie eine «gepanzerte persönliche Transportkapsel aus der Zukunft» aussehen, so der Tesla-Chef.

About a minute in, we flashed a teaser pic of Tesla cyberpunk truck pic.twitter.com/hLsGsdyuGA — Elon Musk (@elonmusk) March 16, 2019

(dm/L'essentiel)