Kraft nach vorn, Platz nach hinten

BMW baut, abgesehen von den beiden Allradlern 120d und M 135i, den Einser neu als Front- statt wie bisher traditionell als Hecktriebler? Richtig! Und der mächtige Sechszylinder fällt ebenfalls BMWs neuer UKL-Pattform (UKL steht für Untere Klasse) zum Opfer und wurde gestrichen? Richtig! Und die Fangemeinde der «Motor-vorn-Antrieb-hinten»- Fraktion hat, ob diesen bösen Nachrichten gejammert, als gäbe es kein morgen? Richtig!

Dabei erweist sich die Umsetzung des neuen Layouts als geglückt und großen Schritt zu mehr Fahrsicherheit und großzügigerem Platzangebot. Vor allem die Hinterbänkler freut die gewonnene Bein- und Kopffreiheit. Damit die Ingenieure aus Bayern die Zicke «Untersteuern» und ihre hässliche Schwester «fiese Antriebseinflüsse» weitestgehend eliminieren konnten, verpflanzten sie flux das neue ARB-System (aktornahe Radschlupfbegrenzung) vom elektrischen Bruder i3s in den Einser. Dieses regelt die Traktionskontrolle zehnmal schneller und deutlich geschmeidiger, was den Fahrer so gut wie vergessen lässt, wer denn jetzt genau für den Vortrieb verantwortlich ist.

Freude am Fahren – trotz vier statt sechs Zylindern

Aber das lässt das alte und neue Flagschiff, den M 135i, alles kalt. Denn der kann nicht nur auf allen Vieren, sondern bewegt sich, dank Aisin-Achtgang-Automatik und seinem um 10 Millimeter tiefergelegten M-Sportfahrwerk, äußert agil – und pflügt durch Kurven, als wolle er die Straße in zwei Hälften teilen. Auch das neue, optimierte 2-Liter-Aggregat, welches bereits im X2 M35i verbaut wird, macht mit seinen 306 PS und vor allem den 450 Newtonmeter Drehmoment einen sehr präsenten Eindruck und weckt die Freude am Fahren. Denn was Kraft, Ansprechverhalten und Schub angeht, braucht er sich vor dem großartigen sechs-zylindrigen Bruder kaum zu verstecken.

Wie fortgeschritten BMW bei der Fahrzeugbedienung in Sachen Digitalisierung mittlerweile ist, beweist der 1er mit überraschenden Funktionen: Auf Wunsch lässt sich das Auto mit dem gespeicherten Digital Key per Smartphone öffnen und starten. Und wird es den Passagieren auf langer Fahrt langweilig, tauschen sie sich mit dem Bordcomputer BMW Intelligent Personal Assistant gar munter über den Sinn des Lebens aus oder erstellen eine Einkaufsliste – ebenfalls per Sprachbefehl versteht sich.

Insgesamt erweist sich der neue 1er als fahrfreudigeres Auto als seine zwei Vorgängergenerationen und bietet als Fünftürer den besseren Zugang als bisher. In der Golfklasse setzt der BMW 1er damit neue Dynamikmaßstäbe.

BMW M 135i xDrive – Facts & Figures

Typ:

5-türiger Kompaktwagen mit 5 Sitzen.

Maße:

Länge: 4319 mm, Breite: 1799 mm, Höhe: 1434 mm, Radstand: 2670 mm.

Kofferraumvolumen:

380 bis 1200 Liter.

Leergewicht:

ab 1525 kg.

Motor:

2,0-Liter Turbo-Benziner mit 306 PS (225 kW) und 450 Nm.

Antrieb:

8-Gang-Steptronic Sport Getriebe.

Fahrleistungen:

0 bis 100 km/h in 4,8 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 250 km/h.

Verbrauch:

6,8 Liter auf 100 Kilometer (Mix/offizielle Werksangabe).

CO2-Ausstoß:

155 Gramm pro Kilometer.

Markteinführung:

Ende September.

