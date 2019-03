Volvo drosselt ab 2020 Höchstgeschwindigkeit

Artikel per Mail weiterempfehlen

Volvo Cars' Vision 2020, nach der ab dem Jahr 2020 kein Mensch mehr in einem neuen Volvo getötet oder schwer verletzt werden soll, ist eines der ambitioniertesten Sicherheitsziele innerhalb der Automobilindustrie. Doch die Schweden sind überzeugt: Technischer Fortschritt allein wird nicht ausreichen. Darum werden ab kommendem Jahr alle Modelle der schwedischen Marke mit einer auf 180 km/h limitierten Höchstgeschwindigkeit ausgeliefert.

Forschungen der Volvo Car Group haben ergeben, dass es vor allem drei Gründe sind, die das Ziel von null Schwerverletzten oder Getöteten in Fahrzeugen gefährden. Zu schnelles Fahren ist einer dieser wichtigen Punkte und hat einen besonders negativen Einfluss auf die Verkehrssicherheit.

Tempolimit genügt nicht

«Ein allgemeines Tempolimit allein reicht nicht aus», sagt Håkan Samuelsson, Präsident und CEO der Volvo Car Group. «Durch unsere Forschungen wissen wir, wo die Haupthindernisse auf dem Weg zu unserem Ziel liegen, dass es zu keinen schweren Verletzungen oder gar Todesfällen in unseren Fahrzeugen mehr kommt. Wir wollen alles in unserer Macht stehende tun, selbst wenn wir dadurch nur ein einziges Menschenleben retten.»

Neben einer Limitierung der Höchstgeschwindigkeit untersucht Volvo auch, wie künftig eine Kombination aus intelligenter Geschwindigkeitskontrolle und Geofencing etwa zu einer automatischen Tempobegrenzung im Umfeld von Schulen oder Krankenhäusern führen kann. «Wir wollen eine Diskussion darüber starten, ob Automobilhersteller das Recht oder vielleicht sogar die Pflicht haben, Technik in ihren Autos zu installieren, die das Verhalten der Fahrer verändert und Fehlverhalten wie zu schnelles Fahren, Drogenkonsum oder Ablenkungen verhindert», erläutert Håkan Samuelsson. «Wir haben noch keine endgültige Antwort auf diese Frage, glauben aber, dass wir selbst in dieser Diskussion eine Führungsrolle einnehmen und sogar Pionier sein sollten.»

Drogen, Alkohol und Smartphones

Neben zu hohem Tempo gefährden zwei andere Probleme die Vision 2020. Genauso gefährlich, und genauso schwer zu bekämpfen, ist Trunkenheit am Steuer. Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ist in den meisten Ländern der Welt verboten. Trotzdem aber bleibt dies eine Hauptursache für Unfälle mit Verletzten oder mit Todesfolge.

Der dritte Bereich betrifft Ablenkungen. Wer als Fahrer durch sein Mobiltelefon oder andere Dinge abgelenkt wird, verursacht häufig schwere Unfälle. In vielerlei Hinsicht ist Unaufmerksamkeit als Unfallursache genauso gefährlich wie Trunkenheit am Steuer.

Volvo wird im Rahmen einer Medienveranstaltung am 20. März 2019 in Göteborg Ideen präsentieren, wie man auch diese Probleme in Angriff nehmen kann.

(L'essentiel/lab)