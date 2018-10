Der neue Porsche 911er bleibt ganz der Alte

Los geht es mit dem Generationswechsel mit dem Coupé, das im Frühjahr ausschließlich als 911 S an den Start geht – wie bisher mit einem 3,0 Liter-Turbo, der nun aber 450 PS und 530 Nm entwickelt, in 3,7 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt und gute 305 km/h schafft. Aber wie immer bei Porsche wird die Palette breit aufgefächert: Cabrio und Targa sind auf den Testfahrten schon mit dabei, natürlich gibt es wieder ein Basismodell, den GTS und selbstredend den Turbo und auch am Allrad führt kein Weg vorbei, genauso wenig wie an den GT- und RS-Modellen.

Optisch ein wenig «böser»

Außen wird das Auto natürlich neu eingekleidet, wird ein paar Millimeter größer und sieht wieder ein bisschen mehr nach Sportwagen aus. Und innen machen die Designer den Elfer ein bisschen hübsch für den Flirt mit der Generation Smartphone. Aber unter dem Blech bleibt auch die Baureihe 992 ein Sportwagen, der keine Kompromisse macht – und deshalb auch weiterhin mit den Sechszylinder-Boxern unterwegs ist. «Fürs erste zumindest wird es keine anderen Antriebsvarianten geben», beruhigt Achleitner die Vollgasfraktion.

Wenn Achleitner zur Ausfahrt mit seinen nur noch mäßig getarnten Prototypen bittet und man natürlich links vom Lenkrad den Motor anlässt, hört man deshalb nach wie vor das vertraute Brabbeln eine Boxers. Und auch wenn die Instrumente längst digital sind, zuckt in der mittleren der fünf Tuben des Cockpits bei jedem Gasstoß noch ganz traditionell ein analoger Drehzahlmesser – so viel ist Porsche der Legende schuldig.

Ein Gradmesser für Fahrdynamik

Nur ganz kurz streift der Blick über die Mittelkonsole mit dem großen Touchscreen und den Schalterleisten wie im Panamera, dann schnappt die Doppelkupplung zu, der erste von acht Gängen rastet ein und der Elfer fährt allen Zweifeln davon – schon eine Rechts- Links-Kombination genügt, dann lösen sich sämtliche Sorgen in Luft auf. Ja, auch die Generation 992 bleibt ein Gradmesser für Fahrdynamik, kein anderer Sportwagen ist so messerscharf und präzise und dabei trotzdem so gutmütig wie der Elfer.

«Uns ging es darum, den Spagat der Eigenschaften noch weiter zu spreizen», sagt Achleitner: Schärfer und präziser in den Kurven, schneller auf der Geraden und komfortabler auf der Langstrecke. Autonomes Fahren macht in einem Sportwagen zwar in etwa so viel Sinn wie alkoholfreies Bier auf dem Oktoberfest, aber um eine Abstandsregelung und eine Spurverlassenswarnung kommt offenbar auch der Elfer nicht mehr herum.

Und, Petrol Heads bitte weggucken – die neue Plattform bietet schon Platz für Akkus, und beim Blick auf die Navi-Karte staunt man: Denn dort sind die Ladestationen bereits eingetragen.

(L'essentiel/lab)