So will Amazon den Stadtverkehr revolutionieren

Auch wenn Tesla mit dem nimmermüde twitternden Elon Musk als E-Auto-Gigant manchmal regelrecht allein auf weiter Flur scheint, investieren auch andere Tech-Giganten große Summen in die Elektromobilität und weiterführende Mobilitätskonzepte wie das autonome Fahren. Aus diesem Grund hat sich Amazon wohl auch das Start-Up Zoox einverleibt, welches an einem Shuttle-ähnlichen autonom fahrenden Mini-Bus arbeitet.

Entgegen vieler autonomer Versuchsfahrzeuge wurde das Zoox genannte Fahrzeug direkt für den autonomen Betrieb in Innenstädten entwickelt. Es kann bidirektional fahren, einfach über eine Vierradlenkung manövrieren und ist mit einer Länge von 3,63 Metern trotzdem extrem kompakt. Die maximal vier Passagiere können sich komfortabel gegenüber sitzen, einen Platz für einen Fahrer gibt es nicht. Zudem gebe es ein neuartiges Airbagsystem für alle Insassen, erklären die Entwickler in ihrem Präsentationsvideo, die einen Fünf-Sterne-Crash-Schutz für alle vier Sitzplätze anpeilen.

Dank einem 133 kWh-Batteriepack soll der kleine selbstfahrende Bus bis zu 16 Stunden am Stück fahren können, bevor er an die Ladesäule muss. «Wir wollen das Erlebnis der Mobilität verändern, um den Städten einen überlegenen Service anbieten zu können. Wegen der alarmierenden CO2-Emissionen ist es so wichtig wie noch nie, dass wir eine nachhaltige, sichere Möglichkeit entwickeln, die es den Menschen ermöglicht, einfach von A nach B zu kommen», erklären die Entwickler des Zoox.

(dm/L'essentiel)