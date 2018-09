Heißes Rennen zum Launch von Forza Horizon 4

Microsoft Studios und McLaren haben für den Launch des neuen Konsolen-Spiels Forza Horizon 4 ein einmaliges Rennen organisiert.

Dabei fordert ein McLaren Senna gleich drei Motocross-Bikes zum spannenden Showcase-Duell über die Hügel von Goodwood auf. Trotz der unkonventionell direkten Route der Bikes, inklusive ein paar atemberaubender Sprünge und Tricks, gewann der von einem Profi-Fahrer von McLaren Automotive gesteuerte Senna mit unglaublicher Power und macht Lust auf die neue Forza Horizon 4 Edition.

Forza Horizon 4 ist exklusiv für Xbox One und Windows 10 PCs erhältlich und zum ersten Mal in der Welt der Renn- und Motorsportspiele werden die Rennen in wechselnden Jahreszeiten abgehalten. Das Digitalpaket der Forza Horizon 4 Standard Edition ist ab 2. Oktober zum Preis von 69 Euro erhältlich. Die Deluxe Edition kostet 15 Euro mehr. Horizon 4 ist ebenfalls via Xbox Game Pass erhältlich.

(L'essentiel/lab/pd)