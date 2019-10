Die Wasserstoff-​​Limo geht in die zweite Runde

2014 lancierte Toyota mit dem Mirai das erste Serienfahrzeug mit Wasserstoffantrieb. Hyundai hat 2018 mit dem Nexo nachgezogen, doch Brennstoffzellenautos sind weiterhin Exoten – es fehlt schlicht die Infrastruktur, insbesondere die Tankmöglichkeiten. Inzwischen gibt es europaweit mehr als 200 Wasserstoff-Tankstellen; von einem flächendeckenden Netz kann man also nicht sprechen.

30 Prozent mehr Reichweite

Dennoch setzt Toyota weiterhin auf diese spannende Antriebsart und zeigt an der Tokyo Motor Show (24. Oktober bis 4. November) die zweite Generation des Mirai – respektive einen Ausblick darauf, denn das Exponat ist noch als Studie deklariert. Die knapp fünf Meter lange Limousine mit enorm langer Motorhaube basiert auf einer neuen modularen Heckantriebs-Plattform, die für verschiedene Antriebe konzipiert wurde. Dank einer optimierten Brennstoffzelle und einem größeren Wasserstofftank soll die zweite Generation rund 30 Prozent mehr Reichweite bieten.

«Unser Ziel war es, ein Auto zu bauen, das die Kunden die ganze Zeit fahren möchten», sagt Chefingenieur Yoshikazu Tanaka. Man solle den neuen Mirai nicht wegen des Brennstoffzellenantriebs haben wollen, sondern wegen des Fahrzeugs an sich. «Wir werden uns bei der Entwicklungsarbeit weiterhin darauf fokussieren und hoffen, dass wir mit dem Mirai den Weg in eine Gesellschaft mit Wasserstoffenergie ebnen können.» Die Markteinführung ist für nächstes Jahr geplant, zuerst in Japan, den USA und in Europa.

(L'essentiel)