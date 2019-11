Die Bronx knüpft beim «Böse Jungen»-​​Image an

Artikel per Mail weiterempfehlen

Gemütlich cruisen. Gemütlich plaudern. Die einstigen Outlaws, die den Kult von Harley-Davidson begründeten, sind langst Vergangenheit. Die schweren Zweiräder aus Milwaukee machen zwar auch heute noch ordentlich Lärm, doch die meisten Harley-Besitzer – sie sammeln sich weltweit in den sogenannten Harley Owners Groups – haben mit dem Image der einstigen «bosen Jungen» nichts mehr am Hut. Oder Helm. «Easy Rider?» Nein. Sie habens eher mit Balu, dem Bären aus dem «Dschungelbuch», der frohlich singt: «Probiers mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemutlichkeit...»

Spektakulare Streetfighter

Doch damit soll bald Schluss sein. Zehn Jahre nachdem Harley- Davidson der sportlichen Tochtermarke Buell den unrühmlichen und unverständlichen Todesstoß versetzt hat, wollen die Amerikaner wieder Gas geben. Dazu haben sie mit der Bronx auf der Motorradmesse in Mailand einen spektakulären Streetfighter enthüllt, der ab Ende 2020 gegen Yamaha MT-09 und Co. antreten soll.

Zwar wird auch die Bronx von einem V2-Motor angetrieben, der stammt aber von der komplett neu entwickelten Revolution-Max-Familie und soll nicht nur grummeln und bummeln. «Er ist gekennzeichnet durch hohe Elastizität, begeisternde Drehfreude und kraftvolle Leistung», verspricht Harley-Davidson. Für den Streetfighter soll der neue Motor mit 975 cm3 mehr als 115 PS und ein Drehmoment von 95 Nm auf die Straße bringen.

In Sachen Anbauteile hat sich Harley namhafte Hersteller ins Boot geholt: Die Monoblock-Bremssättel hat Brembo für die Amerikaner entwickelt, die Reifen der Bronx kommen von Michelin. Die Upside-down-Gabel scheint voll einstellbar zu sein, die Tasten an der linken Fahrerarmatur deuten auf Heizgriffe, Tempomat sowie ein umfassendes Bordmenu hin – was auf verschiedene elektronische Assistenz- und Fahrdynamikregel-Systeme deuten konnte.

Moderner Tourer für das kleine Abenteuer

Doch damit nicht genug: Harley-Davidson präsentierte in Mailand mit der Pan America auch einen modernen Tourer fürs kleine Abenteuer. Auch dieses Modell rollt mit dem Revolution-Max-Motor an den Start, allerdings mit einem Hubraum von 1250 cm3 und über 150 PS. «Ein Multitool für den harten Einsatz und das Fernweh», so die Amerikaner, die auch sehnlichst auf eine andere Neuheit warten: das für letzten September angekundigte Elektrobike LiveWire.

(L'essentiel)