Skoda-​​Lehrlinge träumen von einem Spider

Es ist inzwischen Tradition, dass Skoda-Lehrlinge ein eigenes Concept-Car entwerfen und bauen dürfen. Das siebte dieser «Azubi-Cars» wurde nun von 31 Lehrlingen der Skoda-Berufsschule präsentiert – und einmal mehr zeigen die Auszubildenden, was der tschechischen VW-Tochter im Portfolio fehlt: ein sportliches Cabriolet.

Auf Basis des Kompaktwagens Scala haben die Lehrlinge ein zweitüriges Cabriolet entworfen und es Slavia getauft. Diese Spider-Variante wurde von der ersten Zeichnung bis zum Aufbau des Einzelstücks von den Auszubildenden gebaut, mit Unterstützung ihrer Ausbilder und einiger Skoda-Experten aus den Bereichen Design, Produktion und technische Entwicklung.

«Leuchtturmprojekt eines jeden Jahrgangs»

Alois Kauer, der seit Februar die Skoda-Akademie leitet, ist stolz: «Das Azubi-Car ist das Leuchtturmprojekt eines jeden Jahrgangs unserer Berufsschule. Bereits im siebten Jahr in Folge stellen unsere Studenten bei der Planung, Konstruktion und Fertigung eines beeindruckenden Einzelstücks den hohen Standard der Ausbildung in unserem Haus unter Beweis.» Die Lehrlinge dürften ihr eigenes Traumauto bauen und dabei in verschiedenen Unternehmensbereichen mit den Profis zusammenarbeiten. «So lernen sie bereits im Rahmen ihrer Ausbildung Abläufe kennen, die später einmal zu ihren Aufgaben gehören werden, wenn sie nach ihrem Abschluss in der Berufsschule die nächsten Schritte bei uns im Unternehmen machen.»

Wie bei der Serienversion des Scala werkelt unter der Haube des Spiders ein 1,5‑TSI‑Benziner mit 150 PS, kombiniert mit einem 7-Gang-DSG. Ebenfalls vom Serienmodell übernommen wurden Vorder- und Hinterachse, Lenkung, die komplette Elektronik samt Verkabelung sowie die Assistenzsysteme. Außerdem blieben die Instrumententafel samt digitalem Cockpit und das Infotainmentsystem unangetastet. Allerdings wurde die Bodengruppe verstärkt, das Dach entfernt und die hinteren Türen verschweißt, um aus dem Schrägheckmodell einen zweitürigen Zweisitzer zu machen. Spider-typische Höcker hinter den Sitzen sorgen für eine andere Luftführung über dem Fahrzeug und geben dem Slavia optisch mehr Biss.

Vierpunktgurte, Sparco-Rennsitze sowie viel schwarzes Leder mit weißen Kontrastnähten verleihen dem Innenraum sportliches Flair. Wer sich nun aber Hoffnung macht, bald einen Skoda-Spider kaufen zu können, der wird enttäuscht: Wie alle Azubi-Cars der Tschechen wird auch der Slavia ein unverkäufliches Einzelstück bleiben. (lab)

(L'essentiel/lab)