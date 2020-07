Startup will Autopilot mit Sex-​​Device revolutionieren

Well, it finally happened... I found the worst thing in automated driving technology https://t.co/7jEXE3yjpB pic.twitter.com/pzd9sx4rnz — E.W. Niedermeyer (@Tweetermeyer) July 8, 2020

Im Netz ist der Automoblow schon jetzt ein viraler Hit! Aber das Produkt dahinter ist tatsächlich echt und soll autonomes Fahren für die männliche Fraktion attraktiver machen. Dabei zielt es aktuell nur auf Tesla-Fahrer ab. Diese können sich bereits mithilfe des Auto-Piloten teil-autonom fortbewegen, auch wenn die Hände sicherheitshalber noch am Lenkrad bleiben müssen. Also keine Hand frei.

Damit die fast automatische Fahrt in den Elektro-Limousinen nicht zu langweilig wird, hat ein findiges US-Unternehmen den Automoblow entwickelt, der als schwenkbare Sex-Device aus dem Becherhalter Blowjobs während der Fahrt verspricht. Auf seiner Website wirbt das Unternehmen gezielt damit, die tägliche Fahrt zur Arbeit in Zukunft angenehmer zu gestalten und erfrischt am Arbeitsplatz anzukommen.

Die Reaktionen im Netz reichen von Ablehnung bis zu großer Belustigung. Ernsthafte Kaufabsichten werden aber eher selten geteilt.

gonna be awkward in drive thrus — Chuck Keene (@BamaWing05) July 9, 2020

Certain car crash comes to mind... pic.twitter.com/fqiEaDqmWp — Hardrock Frac’er (@hardrock_fracer) July 9, 2020

Did they copy Wolowitz’s robot hand? ????https://t.co/V3DLPzOCSl — Lars Helmin (@larshelmin) July 9, 2020

(L'essentiel)