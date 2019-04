Hyundai zeigt das Cockpit von morgen

Die Digitalisierung ist im Autobau ein großes Thema – und damit auch die immer verspielteren Tech-Gimmicks in den Cockpits. Wie Hyundai sich das virtuelle Cockpit in Zukunft vorstellt, zeigen die Koreaner in einer Studie, und zwar mit Touch-Displays mit haptischer Rückmeldung auf beiden Seiten des Lenkrads und in der Mittelkonsole. Sie sollen die Zahl der Schalter, Dreh- und Schiebregler deutlich reduzieren.

Raffinierte «3-D»-Displays

Die Anzeige des Kombiinstruments wurde in ein Multilayer-Display geändert. Es besteht aus zwei Displays, die im Abstand von sechs Millimetern hintereinander montiert sind. Das ermöglicht visuelle 3-D-Effekte: Ein Teil der Grafik wird auf dem vorderen Display und der andere Teil auf dem hinteren Display angezeigt. Laut Hyundai soll der Fahrer so die Relevanz von Informationen schneller einordnen können und dabei weniger abgelenkt werden.

(L'essentiel/ds)