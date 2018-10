Vier gewinnt

Und weg ist er! Wenn der fünffache DTM-Champion Bernd Schneider in einem schnellen Auto über eine Rennstrecke brettert, gibt es kein Halten mehr. Spätestens in den vier schwierigen, schnellen S-Kurven zieht der deutsche Rennfahrer gnadenlos davon, während unsereins noch mit dem Streckenlayout kämpft. Anspruchsvoll ist sie, die Formel-1-Strecke «Circuit of the Americas» in Texas. Wie gut, dass ich in einem einfach zu fahrenden Auto sitze, so kann sich ein großer Teil der Aufmerksamkeit mit der Linienwahl beschäftigen. Erst recht jetzt, da der vorausfahrende DTM-Champ bereits über alle Berge ist.

Dennoch hat es das neue Mercedes-AMG GT 4-Türer-Coupé, dessen sperriger Name so wenig zu seinem sexy Design passt, faustdick hinter den Ohren; ein waschechter Sportwagen, aber mit vier Türen, bietet er viele Vorzüge einer Luxuslimousine. Eine Art Porsche Panamera, nur schöner und mit Mercedes-Stern, mit jeder Menge Rennsporttechnik, aber auch mit diversen Komfort-Features aus E- und S-Klasse. Etwa das Cockpit mit den beiden riesigen Bildschirmen oder der luxuriösen Fond.

Das Topmodell GT 63 S dürfte viele Käufer ansprechen

Doch nun ist keine Zeit, um die feudale Rückbank zu erkunden, denn plötzlich taucht das Auto von Bernd Schneider wieder am Horizont auf. Er verzögert auf der langen Gegengerade und wartet auf mich. Wie nett. Jetzt aber Vollgas. Die 639 PS und 900 Nm Drehmoment des 4-Liter-V8-Biturbomotors peitschen den Viertürer vehement vorwärts. Diese Motorisierung im Topmodell GT 63 S dürfte viele Käufer ansprechen, es gibt aber auch eine moderatere V8-Variante mit 558 PS und 800 Nm (GT 63) sowie die beiden Reihensechser GT 43 und GT 53 mit 367 respektive 435 PS. Diese sind mit einem 48-Volt-Bordnetz mit Startergenerator (EQ Boost) ausgerüstet, der aus dem Stand bis zu 22 PS und 250 Newtonmetern zur Verfügung stellt und so das Turboloch überbrückt. Die V8 sind mit einer Zylinderabschaltung ausgerüstet, zum Spritsparen.

Allradantrieb, Allradlenkung, 9-Stufen-Automatik, diverse Fahrmodi – alles spielt harmonisch zusammen und sorgt gemeinsam mit der guten Balance und dem feinen Set-up für dieses einfache Handling, das man bei einem solchen PS-Monster nicht erwarten würde. So kann ich nun doch am Heck von Bernd Schneider kleben. Wenigstens für eine Weile. Solange, bis er es wieder richtig krachen lässt. Und schon ist er wieder weg.

Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT 63S 4-Türer Coupé Facts & Figures

4-türiges Sportcoupé mit 4 oder 5 Sitzen.

Maße:

Länge: 5054 mm, Breite: 1871 mm, Höhe: 1447 mm, Radstand: 2951 mm.

Kofferraumvolumen:

461 bis 1324 Liter.

Leergewicht:

ab 2120 kg.

Motor:

4.0-Liter-V8-Turbomotor mit 639 PS (470 kW) und 900 Nm.

Antrieb:

9-Gang-Automatik AMG Speedshift.

Fahrleistungen:

0 bis 100 km/h in 3,2 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 315 km/h.

Verbrauch:

11,3 Liter auf 100 Kilometer (Mix/offizielle Werksangabe).

CO2-Ausstoß:

257 Gramm pro Kilometer.

Markteinführung:

Ab sofort.

Preis:

Ab 220.900 Euro (Basismodell ab 124.900 Euro).

(L'essentiel)