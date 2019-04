Fast eine halbe Million Steine

2725 Stunden Handarbeit: So lange dauerte die Fertigung dieses McLaren Senna aus exakt 467.854 Lego-Steinen – neunmal länger, als die Herstellung des echten Hypercars dauert, der auf 500 Einheiten limitiert wurde und bereits kurze Zeit nach der Ankündigung bereits ausverkauft war.

An dem Lego-Nachbau im Maßstab 1:1 arbeiteten Teams von bis zu 10 Modellbauern im Schichtbetrieb, und das rund um die Uhr. Insgesamt waren 42 Männer und Frauen aus dem Lego Build-Team an Design, Entwicklung und Verwirklichung des eindrücklichen Modells beteiligt. Das gesamte Projekt beanspruchte rund 5000 Arbeitsstunden.

Aus Lego und aus Originalteilen

Der Lego-Senna wiegt 1,7 Tonnen und damit rund 500 Kilogramm mehr als der Supersportwagen im Original; rund eine Tonne davon sind Lego-Elemente, der Rest sind Originalteile. Der Nachbau hat nämlich auch Teile aus dem echten Auto integriert: Im Cockpit befinden sich der Karbon-Fahrersitz, das Lenkrad und die Pedale aus dem echten Senna, das Infotainmentsystem und die Beleuchtung funktionieren. Die Flügel-Türen sind aus Lego-Steinen gefertigt und abnehmbar.

Ganz im Gegensatz zum 335 km/h schnellen Original kann die Nachbildung zwar nicht fahren, doch Fans der Marken können sich tatsächlich hinter das Lenkrad setzen, den Startknopf im Dach drücken und eine Simulation des Sportwagens hören. Der Lego-Senna wird in diesem Jahr an mehreren Veranstaltungen ausgestellt, unter anderem am legendären Goodwood Festival of Speed in Sussex Anfang Juli.

