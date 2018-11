Audi goes to Hollywood – Konzeptauto für Agenten

Das Auto der Hauptfigur Lance Sterling, ein Super-Agent gesprochen von Will Smith, tritt als charakterstarker Protagonist auf vier Rädern auf. Der Animationsfilm für die ganze Familie kommt im September 2019 in die Kinos. Hologramm-Tacho und Elektromobilität: Der Audi RSQ e-tron demonstriert eindrucksvoll, wie man in Zukunft mobil sein könnte.

Sein Exterieur und Interieur haben die Audi-Designer in enger Zusammenarbeit mit der 20th Century Fox-Tochter Blue Sky Studios entworfen. Die sportliche Linienführung des Zweisitzers kombiniert mit seiner futuristischen Innenausstattung unter­streicht die visionäre Designsprache der Marke mit den Vier Ringen. Im Film baut Super-Agent Lance Sterling auf seinen Sportwagen – Sterling und der Audi RSQ e-tron sind ein Duo, das sich perfekt ergänzt. Dabei verfügt das Konzeptauto neben einem vollautonomen Fahrmodus und weiteren intelligenten Audi-Assistenzsystemen auch über fiktionale Features für Agenten.

Der RSQ e-tron steht für die vollelektrische Mobilität

Der Audi RSQ e-tron wird ausschließlich virtuell auf der Leinwand zu sehen sein. «Audi gestaltet Designprozesse, egal ob im Animationsfilm oder im realen Modellstudio, digital», sagt Frank Rimili, Leiter Design Exterieur Studio 3 der Audi AG. «Im Audi-Design verschmelzen digitale Visualisierungstechniken mit handwerklicher Präzision. Dadurch lassen sich auch bei der Entwicklung eines virtuellen Concept Cars wie dem Audi RSQ e-tron futuristische Designideen präzise umsetzen.» Als erster Audi in einem Animationsfilm steht der RSQ e-tron in «Spies in Disguise» für die vollelektrische Mobilität bei Audi: «Eine Super-Agenten-Story, bei der die Welt nur durch Innovationskraft und Technologie gerettet werden kann, ist prädestiniert für die Marke Audi», so Giovanni Perosino, Leiter Marketing Kommunikation der Audi AG.

«Audi und 20th Century Fox arbeiten schon lange zusammen. Audi gelingt mit 'Spies in Disguise' ein genialer Sprung in die Welt des Animationsfilms. Der RSQ e-tron ist perfekt, um die Hauptfigur Lance Sterling mit einem massangefertigten Agenten-Mobil auszustatten und gleichzeitig Elektromobilität made by Audi in Szene zu setzen», sagt Erin Williams von 20th Century Fox. Neben dem Trailer wird Audi 2019 erneut mit 20th Century Fox und Blue Sky Studios zusammenarbeiten. Gemeinsam entwickeln die Teams einen vom Plot des Films unabhängigen Side-Story-Clip mit Lance Sterling und seinem Tech-Entwickler Walter, gesprochen von Schauspieler Tom Holland.

Über «Spies in Disguise»

Super Spion Lance Sterling (Will Smith) ist fast das genaue Gegenteil von Wissenschaftler Walter Beckett (Tom Holland). Lance ist cool, charmant und geschickt. Walter ist… es nicht. Was ihm im Bereich Sozialkompetenz fehlt macht er durch Erfindungsreichtum und Intelligenz wieder wett. Sein wissenschaftliches Genie erfindet die Gadgets, die Lance auf seinen Missionen nutzt. Als die Geschehnisse eine unvorhergesehene Wendung nehmen, müssen sich Walter und Lance plötzlich auf völlig andere Art und Weise aufeinander verlassen. Und wenn dieses seltsame Pärchen nicht lernt als Team zu arbeiten, ist die gesamte Welt in Gefahr. «Spione Undercover – Eine wilde Verwandlung» ist eine animierte Komödie angesiedelt in der hyper-dynamischen Globetrotter-Welt der internationalen Spionage.

(L'essentiel/lab/pd)