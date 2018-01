SUV sind die Renner der Autoshow in Detroit

An der North American International Auto Show (Naias) werden die Stände der Hersteller von spritschluckenden Pick-ups und SUV dominiert. General Motors präsentierte bereits im Vorfeld der Messe das neue Modell des Chevrolet Silverado, wie Sie im Video sehen können. GM-Chefin sagt im Interview, dass das Unternehmen gleichzeitig an der Entwicklung von Elektro-Modellen und Brennstoffzellen arbeite.

An der Naias, auch Detroit Auto Show genannt, rechnet man bis zum Ausstellungsende am 28. Januar mit bis zu 700.000 Besuchern an den Publikumstagen. Das Event ist eines der größten Autoausstellungen in Nordamerika.

