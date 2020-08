Tesla-​​Chassis kommt in Zukunft aus nur einem Guss

Tesla-Chef Elon Musk weiß, wie man für Aufmerksamkeit sorgt. Mit seiner neusten Ankündigung dürfte er vor allem die Konkurrenz aufwirbeln. Die hintere Karosse des Modells Y will der Unternehmer nur noch aus einem Guss produzieren, wie er auf Twitter schreibt.

Will be amazing to see it in operation! Biggest casting machine ever made. Will make rear body in a single piece, including crash rails.