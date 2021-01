Renault bringt den R5 zurück

Mit seiner Nouvelle Vague will Renault innovative und zeitlaute Maßstäbe in der Automobilindustrie setzen. Ziel ist, die Führungsrolle bei der Energiewende durch Elektro- und Wasserstofflösungen zu stärken und bis 2025 den grünsten Antriebsmix aller Hersteller in Europa anzubieten. Von allen Neuheiten wird es eine Elektro- oder Hybridversion geben. Exemplarisch für die neue Ausrichtung steht der ikonische Renault 5 Prototype.

«Es geht darum, den neuen Zeitgeist in die Automobilbranche einzubringen», kommentiert Luce de Meo, CEO Groupe Renault die neue Strategie mit dem Namen Renaulution. «Diese Vision der Modernität verankern wir in Frankreich. Denn als Marke wissen wir, dass unsere Seele und unsere Stärke in unseren Ursprüngen liegen. Der neue elektrische Renault 5 Prototype verkörpert die Nouvelle Vague: Der R5 ist zum einen stark mit der Historie von Renault verbunden, steht aber gleichzeitig für die Zukunft der Marke und wird Elektroautos populär machen.»

Mit dem Originaldesign in die Gegenwart

Die Renault-Entwickler haben ein cooles Stadtauto auf die Räder gestellt, das das kultige R5-Design mit einem rein elektrischen Antrieb kombiniert. So fährt die Ikone emissionsfrei in die Zukunft und bewahrt dabei den Spaßfaktor und den unbekümmerten Charakter seiner Vorfahren.

Denn der Renault 5 Prototype nimmt die prägnanten Züge des Originaldesigns auf, trägt sie aber mit geglätteten Flächen und futuristischen Details in die Gegenwart. Praktisch: Wo früher der wuchtige Lufteinlass auf der Motorhaube saß, verbirgt sich jetzt die Klappe für den Anschluss des Ladekabels. Die Oberflächen und Materialien sind laut den Franzosen von der Welt der Elektronik, des Möbeldesigns und des Sports inspiriert.

«Das Design des Renault 5 Prototype basiert auf dem R5, einem echten Renault Kultmodell», bestätigt Renault Design Direktor Gilles Vidal. «Diese Studie verkörpert einfach Modernität, ein Fahrzeug, das seiner Zeit entspricht: urban, elektrisch, attraktiv.»

