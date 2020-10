Der Prestigecharakter der teuersten Autos der Welt liegt nicht nur daran, dass sie oft bloß in limitierter Stückzahl erhältlich sind. Sie zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie in Sachen Design und Ausstattung bis ins kleinste Detail in mühevoller Handarbeit gefertigt werden. Damit aber nicht genug: die Edelkarossen sind nicht nur purer Luxus auf vier Rädern, unter 600 Pferdestärken läuft bei diesen Luxusschlitten nichts.

Wir haben die 10 teuersten Modelle gesammelt, die bis 2020 hergestellt wurden. Es sind keine Museumsstücke, sondern Fahrzeuge direkt aus der Fabrik und mit exorbitanten Preisschildern.

Für welche dieser Prachtstücke muss der Interessent am tiefsten in die Taschen greifen? Finde es raus in der Bildstrecke.Und lass uns in den Kommentaren wissen, in welchem Auto du gerne mal eine Probefahrt machen würdest.

Bildstrecke: Das sind die zehn teuersten Autos der Welt

(L'essentiel/Isabelle Riederer / A&W Verlag)