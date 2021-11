Alte E-​​Auto-​​Akkus sollen Dörfer in Afrika versorgen

Vergangenes Jahr hatten wir den Audi e-tron im großen L'essentiel-Pendlertest und waren angesichts des klobigen, wenig effizienten Designs des Luxus-SUVs zwiegespalten. Um Audis 2,5 Tonnen schweres Elektro-Flaggschiff über längere Fahrten in Bewegung zu halten, braucht es immerhin einen 95 Kilowattstunden fassenden Akku, der alleine 700 Kilogramm auf die Waage bringt. Aber was passiert mit der Mega-Batterie, wenn die Leistung nachlässt?

Dafür hat der deutsche Autobauer aus Ingolstadt nun in Zusammenarbeit mit Africa GreenTec ein Konzept präsentiert, das noch vor dem Recycling des Akku-Packs steht, wie der Technik-Blog mobilegeeks berichtet. Zukünftig sollen alte e-Tron-Akkus ein zweites Leben erhalten und in ländlichen Regionen Afrikas eingesetzt werden, um die Stromversorgung in abgelegenen Dörfern zu garantieren. Tagsüber sollen die Batterien via Solaranlagen geladen werden und diese in der Nacht bei Bedarf abgeben.

Alte E-Auto-Akkus haben meistens immer noch genügend Kapazität für andere Verwendungszwecke. Konkret sollen mindestens 50 afrikanische Dörfer mit der e-Tron-Technik ausgestattet werden. Am Ende des Batterie-Lebenszyklus wollen die Ingolstädter die Akkus wieder zurücknehmen und ordnungsgemäß recyclen.

