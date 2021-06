Der neue HR-​​V setzt voll auf Hybridantrieb

Der Honda HR-V war bei seiner Markteinführung 1999 der Zeit voraus. Der Japaner war eine Mischung aus Kombi und SUV und wurde sogar zunächst nur als Dreitürer angeboten – er war also ein Vorbote der heute so beliebten Crossover. Erst 2015 startete die zweite Generation, und der HR-V war nicht wiederzuerkennen: Als einzige Reminiszenz an das Ur-Modell waren die Türgriffe für die Fondtüren geschickt versteckt, was den inzwischen stattlich gewachsenen SUV zumindest optisch wie einen Dreitürer erscheinen ließ. Nun steht die dritte Modellgeneration in den Startlöchern, und wieder hat sich der HR-V deutlich verändert. Die Abmessungen sind fast gleich und die versteckten Türgriffe sind geblieben, ansonsten aber ist der kompakte SUV ein völlig neues Auto.

Besonders die Proportionen haben sich verändert. Der HR-V ist nun eine Art SUV-Coupé – kein Wunder, das ist gerade groß in Mode. In der Seitenansicht ähnelt er mit der langen, flachen Haube, der geraden Gürtellinie und dem schräg abfallenden Heck sehr dem Mazda MX-30, was durchaus als Kompliment zu verstehen ist. Die schmalen LED-Scheinwerfer vorne werden durch eine Chromspange optisch miteinander verbunden, genauso wie die LED-Heckleuchten fast durchgehend sind und nur durch ein etwas gar klobiges Honda-Emblem unterbrochen werden.

Gute Platzverhältnisse

Das Cockpit wirkt einladend und modern, mit einem klar strukturierten Layout, wenig Tasten und einem hoch platzierten Touchscreen. Im Fond sind die so genannten «Magic Seats» verbaut, die man bereits von anderen Honda-Modellen kennt: Mit nur einem Griff kann die Sitzfläche nach oben geklappt werden und es entsteht ein breiter, tiefer Laderaum für sperrige Gegenstände – clever! Die Platzverhältnisse sind gut, auch im Fond sitzt man bequem und mit einem luftigen Raumgefühl.

Die Antriebspalette bietet leider keinerlei Spielraum: Der neue HR-V ist in Europa ausschließlich als Hybridversion e-HEV zu haben. Dieser Hybridantrieb unterscheidet sich von herkömmlichen Vollhybriden: Der 1,5-Liter-Benzinmotor dient während der Fahrt meist nur als Stromgenerator für den 96 kW (131 PS) starken Elektromotor, der die Vorderräder antreibt. Nur bei hoher Lastanforderung oder im «Engine Mode» kommt der Verbrenner als direkter Antrieb zum Zuge, etwa auf der Autobahn. Das Konzept ist bei Honda bereits aus dem Kleinwagen Jazz und dem größeren SUV-Modell CR-V bekannt. Angaben zu Verbrauch, CO2-Emissionen und Fahrleistungen macht Honda noch keine, die Homologation ist noch nicht abgeschlossen. Zu den Händlern kommt der neue HR-V E-HEV Ende Jahr, die Preise sind noch nicht bekannt.

(L'essentiel/Dave Schneider)