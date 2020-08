Führerschein weg wegen Scheibenwischer

Ein Tesla-Fahrer in Deutschland ist außer sich: Wie das Oberlandsgericht in Karlsruhe entschieden hat, muss der Autofahrer seinen Führerausweis abgeben, nachdem er mit seinem Tesla im Regen einen Unfall verursacht hat. Grund dafür ist, dass er zum Zeitpunkt des Unfalls «von einem elektronischen Gerät abgelenkt» worden sei, wie es in den Gerichtsdokumenten heißt.

Bei diesem elektronischen Gerät handelte es sich allerdings nicht um das Smartphone, sondern um den Touchscreen des Tesla. Wie der Fahrer angegeben hat, hat er versucht, aufgrund des starken Regens die Scheibenwischer-Geschwindigkeit im Auto anzupassen. Tatsächlich können in einem Tesla die Scheibenwischer zwar mittels Knopfdruck aktiviert werden, diese passen sich aber automatisch an die Stärke des Regens an. Will ein Fahrer die Geschwindigkeit der Wischer selbst regulieren, ist dies laut BBC nur über die Einstellungen innerhalb des Touchscreens möglich.

«Bildschirm gilt als elektronisches Gerät»

In den Gerichtsdokumenten heißt es weiter: «Aufgrund nicht angepasster Blickzuwendung auf den Bildschirm und der damit verbundenen Blickabwendung vom Verkehrsgeschehen kam der Betroffene bei regennasser Fahrbahn und starkem Regen jedoch von der Fahrbahn nach rechts ab, fuhr in eine Böschung und kollidierte dort mit einem Netzknotenstationierungszeichen und mehreren Bäumen.»

Aufgrund dieses Beschriebs entschied das Amtsgericht in Karlsruhe in erster Instanz, dass der Autofahrer die notwendige Sorgfalt und Aufmerksamkeit im Straßenverkehr nicht aufgewiesen habe. Er hätte daher den Sachschaden vorhersehen und verhindern können. «In rechtlicher Sicht hat das Amtsgericht den im Tesla fest installierten Berührungsbildschirm (Touchscreen) als ein elektronisches Gerät angesehen.»

Aus diesem Grund sei es gerechtfertigt, dem Fahrer für einen Monat lang seinen Ausweis zu entziehen. Der Tesla-Besitzer sah dies allerdings anders und zog das Urteil an das Oberlandsgericht weiter. Aber auch dort scheiterte er, und der Richter gab dem bereits gefällten Urteil recht. Auch wenn die Einstellungen bei einem Tesla auf einem Bildschirm vorgenommen werden müssen, müsse der Fahrer stets die volle Kontrolle über das Fahrzeug behalten, heißt es.

(L'essentiel/Dominique Zeier)