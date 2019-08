Größter E-​​Truck der Welt muss nie geladen werden

Das derzeit größte Elektrofahrzeug wuchtet in einem Steinbruch im schweizerischen Biel tonnenschweren Kalk und Mergel von der Abbaustelle auf dem Berg zu einem Transportsystem. Voll beladen wiegt das Ungetüm bis zu 110 Tonnen. Die Energiebilanz des Muldenkippers fällt aber geradezu traumhaft aus, denn geladen werden muss er nicht, wie das E-Mobility-Portal elektroauto-news.net berichtet.

Grund dafür ist die Rekuperation der Bremsenergie. Bremssysteme von Elektroautos sind so ausgelegt, dass sie Energie bei der Bergabfahrt zurückgewinnen. Der Elektro-Truck in der Schweiz fährt auf dem Weg ins Tal deutlich schwerer beladen, als bei der Leerfahrt zurück zum Steinbruch. Dadurch fällt die Energierückgewinnung besonders hoch aus, so dass das Gefährt problemlos wieder den Berg hochfahren kann. So entsteht ein Kreislauf, durch welchen der Muldenkipper nie mehr Energie verbraucht, als er bei der Fahrt ins Tal produziert.

Tatsächlich wird dabei sogar einen jährlichen Überschuss von 77 Megawattstunden produziert, den die Betreiberfirma ins örtliche Stromnetz einspeist. Während ein typischer Muldenkipper bis zu 83.300 Liter Diesel pro Jahr verbraucht, spart der grüne Riese in Biel gar 130 Tonnen CO2 pro Jahr ein.

