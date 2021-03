Wie wintertauglich sind E-​​Autos wirklich?

La Brevine im Jura und Samedan im Engadin gehören zu den kältesten Orten in der Schweiz. Regelmäßig werden im Winter dort frostige Temperaturen von bis zu -20 Grad gemeldet. Den absoluten Schweizer Kälterekord hält seit 1987 übrigens La Brevine. Damals wurde auf der jurassischen Hochebene, auch das Sibirien der Schweiz genannt, -41,8 Grad gemessen. Ideale Bedingungen also, um das Model 3 von Tesla einem Härtetest zu unterziehen.

Nebst den sogenannten «Over-the-Air-Updates», mit denen Tesla die Software seiner Autos per WLAN über Nacht verbessert, haben die Amerikaner das Model 3 auch technisch auf den neuesten Stand gebracht. Eine Wärmepumpe anstelle der bisherigen Hochvoltheizung sorgt jetzt für die passende Temperatur im Auto. Der Vorteil: Weniger Verbrauch, mehr Reichweite. 580 Kilometer sind es in der sogenannten Long-Range-Version auf dem Papier, 397 Kilometer umfasst die gewählte Route zwischen Samedan und La Brevine. Aber Papier ist ja bekanntlich geduldig. Zumal der WLTP-Wert bei angenehm milden 23 Grad und optimaler Fahrweise ermittelt wird – und nicht bei winterlichen Verhältnissen und mit zahlreichen Pässen dazwischen.

Los gehts in Samedan bei strahlendem Sonnenschein, aber eisigen Temperaturen mit rund 430 Kilometern Reichweite, die das Display unter anderem aufgrund der Fahrweise davor prognostiziert. Aber als erstes wartet gleich ein Pass, auf dem wir das Potenzial des Autos auch mal ausreizen. Sitzheizung, Klima, Infotainment und Musik gönnen wir uns natürlich auch. Mit seinen 440 PS zoomt sich der US-Stromer pfeilschnell die Steigungen Richtung Julier hoch, die Reichweite schmilzt nur so dahin. Macht aber nichts – erstens schlägt das Navi entlang der Route automatisch verschiedene Lademöglichkeiten vor. Zweitens war nonstop sowieso nie der Plan, schließlich brauchen Fahrer und Beifahrerin ja auch mal eine Pause. Die legen wir beim Supercharger Maienfeld ein, obwohl sich der Verbrauch dank längeren Bergab-Passagen nach dem Julier wieder bei rund 25 kWh/100 km eingependelt hat – was bei einer Akkukapazität von 75 kWh für immerhin 300 Kilometer reichen würde.

Gut abgedeckte Hauptverkehrsachsen

Danach ist Autobahnfahren angesagt, die Sonne weicht dem Hochnebel, der Verbrauch sinkt dafür unter 20 kWh/100 km, die Reichweite steigt. Weil die Hauptverkehrsachsen sowohl mit Tesla-eigenen Superchargern als auch mit öffentlichen Ladestationen für alle E-Autos mittlerweile gut abgedeckt sind, fahren wir bedenkenlos an verschiedenen Lademöglichkeiten vorbei. Auf den letzten Kilometern die Landstraßen hoch Richtung La Brevine steigt der Verbrauch wieder etwas, aber am Ziel werden wir von strahlendem Sonnenschein und der Möglichkeit, auf dem gefrorenen See zu spazieren, belohnt.

Und der Erkenntnis: E-Autos wie das Model 3 von Tesla sind auch im Winter alltagstauglich, unterscheiden sich kaum noch von Verbrennern, die ja auch Tankstopps brauchen. Rund 21 kWh/100 km haben wir verbraucht, was einer Reichweite von 350 Kilometern entspricht. Je nach Fahrweise lässt sich das sicher noch optimieren. Aber das ist ja bei jedem Auto unabhängig vom Antrieb so.

(L'essentiel/Michael Lusk / A&W Verlag)