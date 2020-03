Eine «Mini»-​​Legende beehrt das Großherzogtum

Es gibt nicht viele Autos, die jedermann – und Frau – ein verzücktes Lächeln entzaubern. Ganz gewiss gehört der Ur-Mini dazu. Gerade heute, wo schon Mittelklassewagen die Ausmaße einstiger Luxuslimousinen haben, sticht die von 1959 bis 2000 gebaute Knutschkugel heraus. Deswegen überrascht es nicht, dass ihr die Lëtzebuerger Oldtimer Federatioun (LOF) beim diesjährigen «Autojumble» am kommenden Wochenende eine Sonderausstellung namens «Legendary Mini» widmet.

Zum Legendenstatus des kleinen Briten hat – neben Mr. Bean natürlich – Paddy Hopkirk einen wesentlichen Beitrag geleistet. Der Ire gewann 1964 in einem «Mini Cooper S» überraschend die Rallye Monte Carlo und sicherte sich und dem kaum 700 Kilogramm schweren Flitzer einen Eintrag in den Motorsport-Geschichtsbüchern. Zu den ersten Gratulanten zählten die Beatles. Eine von vielen Anekdoten, die der inzwischen 86-jährige Hopkirk während seiner Autogrammstunden am Samstag und Sonntag sicher gerne erzählen wird.

Trotz Coronavirus hoffen die Organisatoren, wieder über 6000 Besucher auf den Kirchberg zu locken. Denn die 35. Auflage des «Autojumble» lässt die Herzen der Oldtimer-Fans auch abseits des Minis höher schlagen. Bis zu 250 Exponate werden zu bewundern sein. Nicht eingerechnet sind die vielen Oldtimer, mit denen die Besucher traditionell anreisen. Außerdem gibt es Workshops und Konferenzen zu verschiedenen Themen rund ums Auto, etwa zu alternativen Kraftstoffen und der richtigen Behandlung von Oldtimer-Lacken.

Das ganze Programm gibt es auf der LOF-Website.

35. Auflage des «Autojumble» Im Jahr 1985 organisierte der «M.G. Car Club» zum ersten Mal den «Autojumble», damals in Ettelbrück. Seither hat sich das jährliche Treffen der Luxemburger Oldtimer-Fans zu einem der wichtigsten Events dieser Art in der Großregion gemausert. 1999 übernahm die «Lëtzebuerger Oldtimer Federatioun (LOF)» die Organisation. 2005 zog die Veranstaltung in die Hauptstadt, zunächst nach Limpertsberg. Seit 2008 ist «Luxexpo The Box» Gastgeber des Szene-Treffs.

1964 wurde das britische Kleinwagen-Original zur Motorsport-Legende:

