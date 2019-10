Jetzt kommt der Airbag zwischen den Sitzen

Der neue, mittig eingebaute Seitenairbag ist im Fahrersitz untergebracht und wird ausgelöst, sobald die Sensoren entsprechende Kräfte durch einen seitlichen Aufprall erkennen. Dann entfaltet sich der Airbag in dem Raum zwischen Fahrer und Beifahrer. Sollte der Beifahrersitz nicht besetzt sein, schützt der Airbag den Fahrer vor den Folgen einer Kollision auf der rechten Seite.

«Die Entwicklung des zentralen Seitenairbags geht über das bloße Hinzufügen eines zusätzlichen Airbags hinaus», sagt Hyundai-Sicherheitsspezialist Hyock In Kwon: «Wir streben weiterhin danach, die Insassensicherheit zu erhöhen, indem wir uns auf alle möglichen Unfallarten vorbereiten.»

Dem Seitenaufprall wird mehr Bedeutung beimessen

Hyundai erwartet, dass die Zahl der Kopfverletzungen, die beim Zusammenprall von Autoinsassen entstehen, durch den Einsatz des zentralen Seitenairbags um 80 Prozent abnimmt. Nach einer Statistik des Europäischen Automobilverbandes ACEA werden rund 45 Prozent der Folgeschäden eines Unfalls durch den Zusammenprall der Köpfe oder durch den Aufprall des Kopfes auf der Inneneinrichtung verursacht.

Um Gewicht und Größe des Airbags zu verringern und gleichzeitig höchstmögliche Zuverlässigkeit zu garantieren werden neue Technologien eingesetzt: So erlaubt eine integrierte Komponente namens Tether dem Airbag, seine Form zu bewahren und gleichzeitig dem Gewicht des Fahrzeuginsassen standzuhalten. Ein neu entwickeltes Verfahren ermöglicht ein vereinfachtes Design und ein geringeres Gewicht der Komponenten, um den Airbag 500 Gramm leichter als vergleichbare Wettbewerbsprodukte zu gestalten.

Es wird erwartet, dass die für 2020 überarbeiteten Crash-Normen von Euro NCAP (New Car Assessment Program) den Seitenaufprall stärker berücksichtigen. So wird sich der neue Airbag nicht nur in der Praxis, sondern auch in dieser Auswertung als vorteilhaft erweisen.

Regelmäßige Spitzenbewertungen bei Crashtests

Allein in den vergangenen vier Jahren erzielten verschiedene Modelle von Hyundai beim Euro NCAP-Test die höchste Bewertung von 5 Sternen. So zum Beispiel der Hyundai i30, Kona, Tucson, Santa Fe und der All-New Nexo. Regelmäßige 5-Sterne-Bewertungen gibt es auch nach den Crashtests der amerikanischen NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration).

(L'essentiel/lab/pd)