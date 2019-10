Tesla rüstet auf zum Rundenrekord auf dem Ring

Plaid prototype with a big rear wing in Nurburgring. I personally don’t like it but I understand (and hope) that won’t be there when they design the exterior for production. Source https://t.co/EeZ1WiAjDt pic.twitter.com/Yu1l8oQo9S — Tesletter (@tesletter) October 23, 2019

Den Nordschleifen-Rekord des Elektro-Porsches Taycan Turbo hatte Tesla im September mit einem hoch gerüsteten Model S bereits inoffiziell mit einer Rundenzeit von 7:23 Minuten um ganze 19 Sekunden geschlagen. Der offizielle Rekordversuch am Nürburgring war dann vergangenen Freitag angesetzt, wurde aber wegen Schlechtwetters abgesagt, wie Auto Motor und Sport berichtete.

Wie ernst es der Elektro-Gigant aus Kalifornien meint, macht aber die Präsenz an der Kult-Rennstrecke deutlich. Mit mehreren Testfahrzeugen ist man auf der Strecke unterwegs, einer endete bereits mit Totalschaden in den legendären Leitplanken, mehrere Tesla-eigene «Supercharger»-Ladesäulen wurden am Nürburgring installiert, um die Stromer schnell wieder mit Energie zu versorgen. Auf der Rennstrecke sind vor allem Prototypen mit dem sogenannten «Plaid-Antrieb» unterwegs, der im kommenden Sommer mit rund 800 PS in den Modellen S, X und dem neuen Roadster in Serie gehen soll.

The final configuration used at Nürburgring to set the record will go into production around summer 2020, so this is not merely for the track — Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2019

Um die Leistung auf die Rennstrecke zu bringen, drehen die Testfahrzeuge mit diversen Veränderungen ihre Runden. Fotos zeigen einen blauen Tesla mit deutlich vergrößerten Lufteinlässen und einem übergroßen Spoiler am Eck. Wann die offizielle Rekordfahrt stattfinden soll, steht weiter in den Sternen.

(dm/L'essentiel)