«Wir sind mehr oder weniger im Einklang mit unseren Prognosen vom Anfang des letzten Monats: dass es kein außergewöhnlicher Jahrgang werden würde, da die Situation in Bezug auf die Gesundheitskrise angespannt bleibt und die Leute noch viel über die Motorisierung nachdenken», so Philippe Mersch, Präsident der Fédération des distributeurs automobiles et de la mobilité (Fedamo) zur 58. Ausgabe des Autofestivals.

Trotz dem Covid-bedingten Ausbleiben von Spitzenbesucherzahlen, gab es einen «kontinuierlichen Besucherstrom vom ersten bis zum letzten Tag». Es gibt zwar keine offiziellen Zahlen zu den Bestellungen, die je nach Marke je nach Verfügbarkeit der Fahrzeuge und Neuheiten, aber auch nach Lieferfristen variieren, aber eine Feststellung ist unbestreitbar: «Die Kunden, die kamen, kamen, um zu kaufen. Ende letzten Jahres gab es viele Bestellungen, die sich während des Festivals fortsetzten», betont Philippe Mersch.

Zudem finde die Elektromobilität im Land immer mehr Anhänger. «Die Leute interessieren sich für das Thema. Das bedeutet nicht, dass sie direkt auf ein anderes Auto umsteigen, aber sie holen sich Informationen ein». Die Ankündigung, die staatliche Unterstützung für den Kauf von Elektrofahrzeugen über den 31. März 2022 hinaus zu verlängern - die Einzelheiten müssen noch geklärt werden - ist in diesem Zusammenhang eine gute Nachricht für die Branche . «Uns ist klar, dass wir noch ein bisschen mehr Zeit brauchen, um die Leute weiterhin zu überzeugen», schloss der Präsident.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)