Kleiner Tesla steht wohl in den Startlöchern

Bei der «Battery Day»-Veranstaltung im September 2020 bestätigte Tesla-CEO Elon Musk erstmals ganz offiziell den 25.000 Dollar-Tesla in der Produkt-Roadmap. Ein knappes Jahr später mehren sich nun die Gerüchte, dass der kleine Tesla in der Golf-Klasse schneller angekündigt werden könnte als vermutet. Aus der Gigafactory Shanghai informieren mehrere Quellen, dass der Prototyp nun bereits fertiggestellt sei. Außerdem sei eine Test-Produktion ab Ende 2021 geplant, wie auch der Blog teslamag berichtet.

The elusive cheaper compact Model Whatever may come sooner than you think. The prototype is said to have been completed & most component suppliers have been lined up. Trial production has been planned for the end of 2021. pic.twitter.com/ZCRDfc58kf