Zulassungen von E-​​Autos steigen um 484 Prozent an

Die Zahl der in Luxemburg zugelassenen Elektroautos explodiert und der Trend hat sich in den letzten Monaten stark beschleunigt. Nach den neuesten Zahlen, die das Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten am Dienstag vorgelegt hat, wurden in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 durchschnittlich 344 rein elektrische Fahrzeuge zugelassen, so dass von Januar bis September 2021 insgesamt 3093 Fahrzeuge zugelassen wurden. Im Jahr 2019 waren es lediglich 859, also durchschnittlich 71 pro Monat. In nur zwei Jahren bedeutet dies einen Anstieg von 484 Prozent pro Monat.

Trotz des starken Anstiegs, sind die tatsächlichen Neuzulassungen von reinen E-Autos im Vergleich zu anderen Antrieben in Luxemburg noch eher gering (5,4 Prozent im Jahr 2020 und geschätzte 8,2 Prozent für das Jahr 2021). Die staatlichen Subventionen, die der Bevölkerung gewährt werden, sind für die Zunahme sicherlich nicht unerheblich. Stand 21. Oktober 2021 gibt das Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten an, dass im Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 10. Mai 2020 1117 Anträge in Höhe von 5.585.000 Euro bewilligt wurden (5000 Euro pro E-Auto). Im Zeitraum bis zum 31. März 2021 wurden 1462 Zuschüsse für einen deutlich höheren Bonus von knapp 7000 Euro bewilligt, was den Staat insgesamt 10.192.000 Euro kostete.

(fl/L'essentiel)