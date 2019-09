1326 Mustangs auf einem Haufen ist Weltrekord

Am 7. September trafen sich im belgischen Lommel über Eintausend Mustang-Enthusiasten, alle mit dem ehrgeizigen Ziel vor Augen, den bestehenden Weltrekord für die größte Anzahl von Fahrzeugen bei einem Mustang-Treffen im Dezember 2017 mit 960 Fahrzeugen in Toluca, Mexiko zu brechen.

Am Ende fuhren exakt 1326 Modellen des legendären Sportwagens auf der Teststrecke von Ford. Damit haben sie einen neuen Weltrekord aufgestellt und die bis dahin bestehende Bestmarke vom 3. Dezember 2017 deutlich überboten. Bei der Weltrekord-Parade in Lommel waren sämtliche Baureihen des Sportwagen-Klassikers seit seiner Markteinführung im Jahr 1964 vertreten.

In Belgien werden pro Kopf mehr Mustang-Modelle verkauft als in jedem anderen europäischen Land, was das Ford-Testgelände in Lommel zum idealen Standort für den Weltrekordversuch machte. Im 55. Jahr seiner Produktion war der Ford Mustang 2018 zum vierten Mal in Folge das meistverkaufte Sportcoupé der Welt. Der Absatz stieg im ersten Halbjahr 2019 mit 5500 Verkäufen in Europa weiter an, das sind 3,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Prädestinierter Standort in Lommel

Auf dem Lommel «Proving Ground» prüft Ford die Technologie und die Fahrdynamik seiner europäischen Fahrzeuge. Die Anlage erstreckt sich über eine Fläche von 3,22 Quadratkilometer und verfügt über Fahrstrecken mit einer Gesamtlänge von 80 Kilometern. Einige Abschnitte sind zur Simulation öffentlicher Straßen ausgelegt, andere Strecken weisen unterschiedliche Oberflächen auf, die es Ingenieuren ermöglichen, Handhabung, Bremsen, Fahrt und Komfort zu bewerten. Mehr als 100 Ford-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützten den Weltrekordversuch.

