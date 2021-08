Mit diesem SUV-​​Coupé will VW durchstarten

Mit dem ID.3 ist VW in die neue Ära der Elektroautos gestartet, doch so richtig Gas respektive Strom geben die Wolfsburger nun mit dem ID.5. Technisch identisch mit dem SUV ID.4, kombiniert der Fünfer dessen Vorzüge mit der sportlichen Silhouette eines Coupés – und dass die Kombination aus SUV und Coupé gut ankommt, weiß man ja inzwischen. Besonders interessant wird der ID.5 in der Version GTX, die dank eines zweiten Elektromotors an der Vorderachse über Allradantrieb verfügt und mit einer Leistung von 220 kW (299 PS) für eindrückliche Fahrleistungen sorgt.

Noch macht VW ein Geheimnis um das Modell, das erst Ende Jahr in die Produktion gehen wird und dann wohl 2022 zu den Händlern gelangen wird. Sogar an der IAA in München im September werden die Wolfsburger nur den mit kunstvoller Tarnfolie beklebten Prototyp ausstellen und mit der ungetarnten Weltpremiere noch etwas zuwarten.

Keine Überraschungen

Trotz der psychedelischen Folierung erkennt man auf den ersten Blick, dass der ID.5 auf dem ID.4 basiert – nur das coupéhafte Dach und das entsprechend geänderte Heck weichen davon ab. Dort fällt vor allem der Spoiler auf, der allerdings vorwiegend gestalterische Aufgaben übernimmt und kaum aerodynamischen Nutzen hat. Das Cockpit wird mit dem ID.4 identisch sein – zwar war es im Prototyp noch komplett abgedeckt, doch diesbezüglich werden keine Überraschungen erwartet. Identisch ist auch das Platzangebot, vom Kopfraum im Fond einmal abgesehen, wo sich die abfallende Dachlinie bemerkbar macht. Und gleich ist auch das Kofferraumvolumen von 543 Litern, weil dabei eben nur bis zur Unterkante der Fenster gemessen wird. «Bis unters Dach dürften es im ID.5 etwa 100 Liter weniger sein», erklärt Pressesprecherin Sonja Tyczka – eine Einbusse, die viele Kunden der sportlichen Optik zuliebe in Kauf nehmen werden.

Apropos sportlich: so fühlt sich der ID.5 GTX während der Fahrt auch an. Noch gibt VW keine Messdaten für die Beschleunigung bekannt, aber sie werden auf dem Niveau des ID.4 GTX liegen, der in 6,2 Sekunden auf Tempo 100 sprintet. Die Höchstgeschwindigkeit ist in beiden Modellen auf 180 Stundenkilometer begrenzt. Eindrücklicher als diese Zahlen ist die Vehemenz, mit der der Elektro-Crossover aus dem Stand losspurtet, wie souverän er aus den Kurven beschleunigt und wie leichtfüssig sein Handling ist, weil der Schwerpunkt tief und in der Mitte des Fahrzeugs liegt. Entscheidend dafür ist aber auch der neue Fahrdynamikmanager (FDM), der die unterschiedlichen Regelsysteme in Sekundenbruchteilen koordiniert, vom elektronischen Stabilitätsprogramm (ESC) über die variablen Dämpfer (DCC) und Vorderachssperren (XDS+) bis zum Torque Splitter für die Momentenverteilung des Allradantriebs.

Baugleich mit dem ID.4 GTX ist natürlich auch die Batterieeinheit mit einer Kapazität von 77 kWh. Doch wegen der besseren Aerodynamik rechnet VW beim ID.5 GTX mit einer höheren Reichweite von bis zu 497 Kilometer nach WLTP (im Vergleich zu 480), doch das ist nur eine Prognose der Entwickler. Geladen wird mit maximal 125 kW an der Schnellladesäule – im Idealfall wird so in rund 40 Minuten der Strom für weitere 300 Kilometer «getankt». Und wie sein technisch identischer Bruder wird auch der ID.5 GTX vom Werk in Zwickau CO2-neutral an die Kunden ausgeliefert. «Wenn er dann nur mit Ökostrom geladen wird, ist er ein Leben lang CO2-frei unterwegs», sagt Sonja Tyczka. Zum Preis will VW noch nichts sagen, doch wenn man den ID.4 GTX (ab 53.700 Euro) als Referenz nimmt, dürfte der ID.5 GTX wohl für knapp 56.000 Euro an den Start gehen. Wann das so weit ist, ist noch nicht bekannt.

(L'essentiel/Dave Schneider)