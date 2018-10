Head-​​up-​​Display soll revolutioniert werden

Artikel per Mail weiterempfehlen

Lange Zeit galten Head-up-Displays als Spielerei, mittlerweile gehört die Projektion auf die Frontscheibe oder eine ausfahrbare Scheibe im Sichtfeld des Fahrers zu den wichtigsten Sicherheits-Assistenten in modernen Autos. In der kommenden Generation von Head-up-Displays sollen reale und virtuelle Elemente nahtlos ineinander fließen. Zulieferer Continental meldet einen Durchbruch bei der sogenannten Augmented-Reality-Technik (AR) und stellt die nahe Serieneinführung in Aussicht.

Schon konventionellen Head-up-Displays benötigen relativ viel Bauraum für das aufwendige Spiegel- und Linsensystem, das die Informationen in die Windschutzscheibe projiziert. Sollen Informationen wie aktuelle Geschwindigkeit oder Navi-Anweisungen dann auch noch über einen Großteil der Scheibe laufen und zudem mit AR-Elementen angereichert werden, wächst der Platzbedarf auf rund 30 Liter – deutlich zu viel für die meisten Armaturentafeln.

Viele Möglichkeiten

Continental hat das Spiegelkabinett deshalb durch ein System aus Lichtwellenleitern ersetzt, die das Licht ebenfalls über Eck vom Beamer auf die Scheibe leiten, aber nur rund ein Drittel des Platzes benötigen. «Damit rückt die Industrialisierung des AR-HUD – Augmented Reality Head-up-Display – in greifbare Nähe», bestätigt Frank Rabe, Leiter Instrumentation bei Continental.

Der Zulieferer will die Entwicklung von Head-up-Displays mit AR-Technik nun vorantreiben, einen Zeitpunkt für den Einsatz im Fahrzeug nennt er aber nicht. Die Einsatzmöglichkeiten jedenfalls wären vielfältig: Von in der richtigen Perspektive auf die Straße projizierten Navi-Pfeilen bis zur Markierung von möglichen Gefahrenstellen reicht das Potenzial.

(L'essentiel/lab)