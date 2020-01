Maserati flirtet mit dem E-​​Antrieb

Vor der Elektrifizierung der Antriebe bleiben auch Marken wie Maserati nicht gefeit. Das hatte der Sportwagenhersteller bereits angekündigt – fünf Milliarden Euro wollen die Italiener in die elektrische Zukunft der Marke investieren. Zudem will die Fiat-Tochter auch das autonome Fahren auf Level 3 vorantreiben. Nun wird ein vollelektrischer Antriebsstrang getestet, der im Maserati Innovation Lab in Modena entwickelt wurde. Dieser ist vollständig mit Maserati-Technologie gebaut, wie der Hersteller betont.

Laut sind sie auch

Während der Testphase wird auch der Klang des Elektromotors entwickelt, denn Maserati verspricht: «Die kommenden vollelektrischen Modelle werden einen unverwechselbaren Motorenklang haben, der bereits jetzt ein charakteristisches Merkmal aller Maserati-Modelle mit Verbrennungsmotoren ist». Die neuen Elektro-Flitzer sollen Fahrvergnügen, Komfort und Leistung mit einem einzigartigen und unverkennbaren Klang verbinden.

Nun folgen also umfangreiche Tests unter verschiedenen Straßen- und Fahrbedingungen, bei denen wichtige Daten für die Verbesserung und Ausgestaltung der neuen Elektroantriebe gewonnen werden sollen. Der E-Antrieb kommt dann zunächst in den Modellen GranTurismo und GranCabrio, doch wann es soweit ist, verrät Maserati nicht. Nur so viel ist klar: Gebaut werden die neuen Elektro-Modelle im Stammwerk Turin.

(L'essentiel/lab)