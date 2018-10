Comeback Toyota Supra – das Warten hat ein Ende

Kommt er nun?

Kommt er nicht?

Nächste Woche?

Ist schon da!

Im Januar!

Zu Weihnachten!

In Paris (Frankfurt/Tokyo/Los Angeles).

Womöglich nimmer.

Die Gerüchte um die Wiedergeburt Supra überschlagen sich. Und das nicht erst seit gestern, sondern im Grunde genommen von dem Zeitpunkt an, als der Letzte seiner potenten Sechszylinder-Art in Japan vom Band gelaufen ist. Im August 2002 war das. Jahre vorher schon hatten die Manager den Verkauf in den USA eingestellt, einem der Hauptmärkte des Supras, da sich Sportcoupes im Land der unbegrenzten Möglichkeiten damals nur noch schleppend verkauften. Seit dem Genfer Autosalon ist es jedoch sicher: 16 Jahre nach dem unrühmlichen Ende wird er wieder auferstehen. Auf der North American International Auto Show in Detroit wird's offiziell, und Millionen von treuen Supra-Fans können sich endlich wieder aktuellere Poster ihres Traumwagens an die Wand pinnen.

Das kann man als Erfolg globaler Zusammenarbeit abhaken. Nachdem Toyota und BMW seit sechs Jahren in Sachen Batterie-Entwicklung und Brennstoffzellen-Technologie kooperieren, ist die Entwicklung eines gemeinsamen Sportwagens sozusagen ein Abfallprodukt der Gemeinsamkeiten. Sportliche Zweisitzer laufen unter den Aspekten moderner Verkaufsphilosophie als notwendige, aber wenig profitable Image-Builder. Da macht es Sinn, sich die Kosten zu teilen und die Lorbeeren getrennt einzuheimsen. Während die Münchner ihren Z4 als eine moderne, offene Version eines Gran Turismo interpretieren, übernehmen die Japaner die Präsentation ihres Top-Sportlers als genau solchen – der Supra kommt als brummendes Coupe, und wird die sportlichere Rolle des Geschwisterpaares übernehmen.

In seiner Art schleppt er auch mehr historischen Ballast mit sich herum als der Bayer. Der Supra wurde in den späten Siebzigern als halbwegs erschwinglicher Supersportwagen ersonnen, eine bezahlbare Porsche-Alternative, gedacht für vergleichsweise große Stückzahlen. Das Supra-Konzept basierte damals auf dem Celica, Toyotas überaus erfolgreichem Volkssportwagen, im Großen ausgestattet mit Heckantrieb und einem soliden, leistungsstarken Reihensechszylinder. So schaffte sich der Supra, den es abwechselnd in einer Sport-, Luxus- und dann wieder in einer Sportversion gab, trotz übersichtlicher Entwicklungskosten eine treue Fan-Kundschaft.

Hört sich bekannt an?

Da fragt man sich doch fast, warum es mit der bayrisch-japanischen Kooperation so lange gedauert hat. Um das Image des Sportlers aus Japan gegenüber dem GT aus München zu unterstreichen, wurde – und wird – die Rollenverteilung entsprechend inszeniert. In Genf enthüllte Toyota das GR Supra Racing Concept. Ein paar Wochen später wurde beim Festival of Speed in Goodwood ein Supra-Modell von Toyota-Cheftechniker Tetsuya Tada nachgeschoben (der auch für den S86 verantwortlich zeichnete), das ziemlich nahe an einer Produktionsvariante lag. Ein fast komplettes Vorproduktionsmodell wurde der internationalen Presse auf einer Rennstrecke in Spanien für ausgewählte Runden unter Beaufsichtigung zur Verfügung gestellt.

Dabei sind sich der BMW Z4 und der neue Supra mehr als nur ähnlich. Sowohl die Japaner als auch die Münchner bestanden darauf, dass die Entwicklungsteams unabhängig und – speziell im Endstadium – räumlich voneinander getrennt arbeiteten, weshalb die Ergebnisse auch entsprechend unterschiedlich ausfielen. Allerdings werden beide Modelle mit klassischen – und identischen – Reihensechszylindern bestückt (BMWs B48B20 mit 340PS, 500 Nm und Doppel-Scroll-Turbolader), beide bei Magna in Österreich gebaut, wo pikanterweise auch die Mercedes G-Klasse vom Band läuft. Aber das amerikanische Online-Magazin Jalopnik machte sich die Mühe, die tatsächlichen Einzelteile miteinander zu vergleichen, und kam zu dem Schluss, dass der Supra ziemlich komplett aus dem Ersatzteillager in München zusammengebaut werden könnte.

Das mag ja sein, aber herausgekommen sind eben doch zwei recht unterschiedliche Charaktere. Man muss es den Japanern lassen, das Coupe sieht um vieles schnittiger aus als der bayrische Roadster, der mehr auf Eleganz setzt. Da Toyotas CEO Akio Toyoda eine ungewohnt aktive Rolle bei der Entwicklung der Neuauflage übernahm, kam eine fast klassisch britische Sportwagenform aus Tokyos Design R&L. Die lange Frontpartie geht ab der Wagenmitte in ein kurzes, gedrungenes Cockpit über. Das Heck formt eine großartig aussehende Abrisskante. Die Gesamtwirkung ist lauernd, aggressiv. Mit einer perfekten Gewichtsverteilung von 50:50 schenken sich beide Fahrzeuge nichts.

Eineinhalb Tonnen Leergewicht für ein Go-Kart-Feeling

Aber das Fahrverhalten – Herr Toyoda lässt grüssen – ist bissiger und mehr auf Performance aus als der Z4. Die eineinhalb Tonnen Leergewicht lassen sich wie bei einem Go-Kart über die Strecke bewegen, die Lenkung ist herrlich direkt. Unter der Haube werkelt eine adaptive variable Aufhängung (AVS), das ABS-System lässt sich total abschalten und das elektronisch gesteuerte aktive Differential übernimmt den Rest. In 4,6 Sekunden ist man auf Hundert, VMax wird irgendwo um die 250 abgeriegelt werden.

Das Gerücht, dass es den Supra A90, so die offizielle Nomenklatura, auch mit Allrad geben wird, hat Tetsuya Tada erst mal abgewinkt. Ebenso die Wahrscheinlichkeit, dass es ihn als Handschalter geben wird. Eine Vierzylinder-Option hingegen will Toyota Mitte des nächsten Jahres anbieten. Über Hybrid- und andere alternative Varianten hält man sich noch verschlossen.

Auch über Preise will man noch nicht reden.

(L'essentiel/Michael Köckritz )