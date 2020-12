US-​​Start-​​Up zeigt Solar-​​Flitzer, der nie laden muss

Das US-Start-Up Aptera Motors hat im kalifornischen San Diego sein erstes Serien-Elektroauto entwickelt, das einen futuristischen Gegenentwurf zu den Luxusfahrzeugen von Tesla, Porsche, Audi & Co darstellt.

Der Dreiräder ist in Leichtbauweise gefertigt und bietet nur Platz für zwei Personen. Das eigenwillige Design erlaubt jedoch neben geringem Gewicht einen konkurrenzlos niedrigen CW-Wert, wodurch Reichweiten zwischen 400 und 1600 Kilometern - je nach bestellter Akku-Größe - zustande kommen. Das größte Highlight ist aber vermutlich die optionale Solarfläche auf dem Dach des Fahrzeugs, womit der Aptera an sonnigen Tagen rund 72 Kilometer Reichweite produzieren kann. Somit müssen Kurzstreckenfahrer in sonnigen Gefilden unter Umständen nie mehr an die Steckdose.

Auch preislich ist das futuristische Gefährt attraktiv. Die Version mit dem kleinsten Akku schlägt mit 25.900 US-Dollar zu Buche, komplett hochkonfiguriert und dann mit 1600 Kilometer Reichweite stößt der Aptera dann mit 46.900 US-Dolar Kaufpreis auch schon in Tesla-Gefilde vor. Auch eine Allrad-Variante soll angeboten werden, mit der man den Dreiräder sogar im Gelände durchstarten lassen kann.

(dm/L'essentiel)